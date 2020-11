Tornano i Jalisse con musica e racconti

Oderzo – Le emozioni sono il tema centrale del nuovo album di Alessandra Drusian e Fabio Ricci alias i Jalisse, “Vogliamo evidenziare le cose semplici della vita, le storie che ti danno il brivido, che ti scaldano e che troppo spesso dimentichiamo per colpa delle nostre paure e del poco tempo che dedichiamo a noi” raccontano Alessandra e Fabio per presentare un nuovo progetto musicale scritto, arrangiato, registrato e prodotto durante il lockdown tra marzo e ottobre 2020.

Dopo il successo di attenzione del pubblico verso il singolo “Non aver paura di chiamarlo amore” in featuring con la band Teodasia uscito a luglio, arriva il 06 novembre il singolo “Voglio emozionarmi ancora”, un inno alla vita, ricco di sentimenti, gioie, speranze, sogni; quelli che i Jalisse hanno sempre avuto fin dal primo Festival di Sanremo 1997 con Fiumi di parole (citato nel testo del brano) e nel loro percorso di vita artistica e familiare da quasi trenta anni.

E Alessandra lo spiega cantando:

“...ho fatto un sogno insieme a te

fermando il tempo dentro a una canzone

...lasciando fiumi di parole!”

Nella riflessione Alessandra racconta di aver avuto il privilegio di vincere il 47° Festival di Sanremo grazie al pubblico che quella sera accolse i Jalisse nelle loro case:

“..sono entrata in casa tua senza bussare

nella tua stanza grande come fosse il mare

ad asciugarmi quella lacrima e sento addosso ancora il sale...”.

L'album in uscita sui digital stores e in cd fisico il 13 novembre conterrà queste emozioni:

01 “Devi rendermi l'anima”

02 “Non aver paura di chiamarlo amore” versione duo

03 “Centesimi di pioggia”

04 “Immobili” (ispirato dai bambini di Bibiano)

05 “Sveglia”

06 “Voglio emozionarmi ancora”,

07 “Speranza in un fiore” (dedicato ai nonni che ci hanno lasciato)

08 “Il tappeto dei desideri”

09 “Sole”

10 “Dentro a un chicco di caffè”

Contemporaneamente all'uscita dell'album il duo condurrà il format radiofonico internazionale Localitour d'Autore distribuito a numerose radio italiane ed estere che ha avuto molto successo e torneranno le dirette streaming di #CasaebottegaJalisse a fare compagnia con musica e parole in questo difficile momento, dove bisogna dare e avere aiuto.

