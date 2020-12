Verso le feste di Natale...regaliamo musica!

Forse il miglior regalo che possiamo fare a noi stessi e a chi vogliamo bene è proprio la musica. Un cd, un vinile, un abbonamento a Spotify... (l'album dei Jalisse Voglio emozionarmi ancora, ad esempio :-) possono essere soluzioni favolose per riattivare il mercato musicale e per regalare emozioni, proprio in questo momento così difficile. Siamo sfiduciati, impauriti, azzerati dal terrore della pandemia e impossibilitati a stare vicino ai nostri cari, ai nostri amici, ma non possiamo lasciarci andare e dobbiamo reagire.

"Non sarà la febbre, le difficoltà o la malattia e neanche il tempo a logorarci i passi a trascinarli via le gioie e le ricchezze come uniche certezze sono i nostri occhi innamorati"

canta Alessandra nel brano Non aver paura di chiamarlo amore e noi non dobbiamo perdere questo sentimento forte che ci rende unici.

Quindi mi raccomando: coraggio, stiamo alle regole contro il vius e non facciamoci prendere dal terrore!

Con noi a #CasaebottegaJalisse n° 05 il produttore e arrangiatore musicale Lorenzo Maffia presente con preziose pillole anche su Localitour d'Autore e il cantautore Tony Riggi con le produzioni TMF

Ecco gli appuntamenti:

ogni giovedì sera h 21 sulla pagina fb Jalisse Official con Casaebottega Jalisse;

dal lunedi alla domenica format radiofonico #LocalitourdAutoredistribuito a più di 45 radio fm e web italiane ed estere