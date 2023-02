Sicuramente l'intelligenza artificiale (IA) è uno degli argomenti che aldilà delle grandi prospettive necessita di ampie riflessioni sugli equilibri da raggiungere per evitare che sistemi di questo tipo possano avere della controindicazioni per le libertà delle persone.

Il think tank Dialoghi ha affrontato il tema presentando il libro "AI Anthology. Profili giuridici, economici e sociali dell'intelligenza artificiale" a cura di Ginevra Cerrina Feroni, Carmelo Fontana e Edoardo C. Raffiotta edito a il Mulino (scheda libro) assieme a Ginevra Cerrina Feroni, vice Presidente dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali e Vittorio Colomba, componente del comitato scientifico del think tank Dialoghi e DPO dell'Università di Modena e Reggio Emilia e del Comune di Modena.

Un volume che nasce dall'idea di mettere insieme a dialogare università, istituzioni, professionisti e aziende del settore per analizzare le esigenze e le varie soluzioni, le opportunità e i rischi.

Un kick off per una riflessione a 360 gradi con una grande coordinata di riferimento: i principi dell' ordinamento costituzionale.