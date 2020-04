Benvenuti in Compliance café

Sono tempi incerti, certamente cupi, quelli scanditi dall’emergenza Covid-19.

Tempi spesso contrassegnati dalla mancanza di voglia e, dunque, anche della voglia di scrivere.

Non di scrivere di Coronavirus - se ne scrive tanto, sicuramente troppo e in termini troppo spesso apocalittici ma di scrivere d’altro, di tutto ciò che - diritto, economia, etc... - era e non sembrerebbe essere più.

Eppure il mondo non finirà; non è mai finito e certamente non sarà Covid-19 a decretarne la fine.

E, oggettivamente, non si vedono le ragioni per le quali, nonostante le significative difficoltà proprie del presente momento storico, non si dovrebbe guardare al futuro con entusiasmo e - perché no? - rinnovato ottimismo.

Certamente il mondo cambierà; cambierà probabilmente - è auspicabile - dal punto di vista filosofico-politico; cambierà certamente dal punto di vista sociale e cambierà certamente dal punto di vista economico.

E a cambiare - perché dovranno certamente cambiare dal punto di vista della mentalità che è stata e che è loro propria - dovranno innanzitutto essere le aziende, chiamate oggi ad affrontare la difficile sfida della cosiddetta "Fase 2".

Ecco, in pillole, le ragioni che c’hanno condotto a pensare che, soprattutto nel presente e così incerto momento storico, dare vita a Compliance café potesse essere una buona idea .

L’abbiamo fatto perché convinti che dare vita ad un blog proprio oggi significa attestare con i fatti che determinate spinte interiori funzionano ancora e che, anzi, devono funzionare ancora meglio ora che la salita si fa più impervia.

E l’abbiamo fatto perché convinti che parlare proprio oggi - soprattutto oggi - di compliance significa, in ultima analisi, parlare del principale strumento organizzativo e gestionale a disposizione delle aziende.

Il principale strumento a partire dal quale sarà possibile ripensare a trecentosessanta gradi ogni modello strutturale nella prospettiva di garantirgli un efficiente aggiornamento, oggi più che mai necessario per venire incontro alle grandi sfide della modernità.

Lo volevamo e lo vogliamo fare, pur attraverso uno strumento agile, ma versatile, quale un blog per sua natura è, perché convinti, non solo della necessità di guardare il futuro con ottiche diverse e “moderne”, ma anche del fatto che il futuro e, con esso, le potenzialità espansive proprie delle nostre aziende transiti innanzitutto di qui: dall’opportunità - necessità? - di comprendere che solo le aziende correttamente organizzate e correttamente gestite avranno i numeri per affrontare davvero le sfide loro imposte dall’”anno che verrà”.

Ne parleremo la mattina.

Ne parleremo meglio.

Ne parleremo insieme, davanti a una buona tazza dì Compliance “caffè”.

Buon Compliance café a tutti e arrivederci a ... mattina.”