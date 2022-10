Codice etico e protocolli etico organizzativi

Si parla spesso di compliance aziendale e di modelli 231.

E, nel fare ciò, si parla altrettanto spesso di codice etico, di protocolli etico organizzativi e di procedure.

Complice anche un non chiarissimo dettato legislativo – che si limita a parlare espressamente di «specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente» (art. 6 comma 2 lett. b) d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) –, non di meno, s’è spesso portati a ritenere che protocolli e procedure siano lemmi chiamati a fotografare identici concetti.

Non è così.

E non solo per ragioni giuridiche.

I protocolli – che, non a caso e come detto, sono soliti essere definiti etico organizzativi – vanno a marcare l’ideale saldatura esistente tra codice etico e procedure.

Se il codice etico è chiamato, per sua natura, a mappare le scelte di campo che l’azienda fa ambito-legalità, declinando le stesse lungo i principali piani d’operatività – i.e. rapporti con organi sociali, dipendenti, collaboratori, fornitori, clienti, terzi, etc. – propri della medesima, i protocolli etico organizzativi s’appalesano in grado di mettere a terra le anzidette scelte materia per materia – i.e. risorse umane, formazione, informazione e sorveglianza sanitaria, contabilità e fatturazione, risorse finanziarie, adempimenti fiscali e tributari, bilancio d’esercizio, etc.–, imprimendo loro la capacità d’incidere in concreto sulla quotidiana operatività aziendale.

Si dirà: ma ad incidere in concreto sulla quotidiana operatività aziendale dovrebbero essere le procedure, in quanto luogo ex se deputato a cristallizzare le responsabilità appunto operative.

Vero.

Ma, sul punto, invero fondamentale, è bene essere chiari.

Se non ci si pone il problema di disegnare a monte una cornice valoriale in grado di perimetrare il campo di gioco, riflettendo, per tale via, la filosofia etica propria della singola azienda, nessuna procedura potrà mai cristallizzare a valle alcunché in modo corretto.

Perché, in assenza dell’anzidetta cornice, sarebbe oggettivamente impossibile non debordare nel disegnare le linee operative che le singole procedure vanno a conglobare in sé.

In quest’ottica, codice etico e protocolli etico organizzativi vogliono proprio andare a premettere, sulla base di doppio passaggio dall’alto (codice etico) verso il basso (protocolli etico organizzativi), le opzioni filosofico-etiche sulle quali la singola azienda ha inteso costruire le proprie fondamenta, sviluppando con ciò l’azione finalizzata a perseguire la propria mission in modo coerente e consapevole.

Quando ciò corrisponde a verità anche sostanziale – quando l’azienda, cioè, ha veramente condotto approfondite riflessioni interne in merito – e le anzidette fondamenta sono, dunque, solide, allora le procedure che ivi s’andranno ad innestare, mettendo radici sulla roccia e non sulla sabbia, saranno davvero in grado di chiarire chi deve fare che cosa e come, coltivando la ragionevole pretesa che consimili decisioni amministrative vengano ad essere tradotte in azione nella quotidiana operatività aziendale.

Perché?

Semplicemente perché, così impostata la questione, nel retroterra valoriale proprio della singola azienda, vi sarà cultura.

Quella cultura, etica, della legalità sempre in grado d’orientare, in modo corretto, le scelte delle singole persone fisiche quanto meno dal punto di vista soggettivo.

Le aziende, a ben guardare, sono fatte di persone.

E la psicologia delle persone, in chiave valoriale, è tale sia che le stesse si muovano sul piano privato sia che le stesse si muovano sul piano professionale – nel caso di specie, sul piano aziendale –.

Quando ci s’è davvero posti il problema di disegnare a monte una cornice valoriale in grado di perimetrare il campo di gioco, riflettendo, per tale via, la filosofia etica propria della singola azienda, non sarà difficile dirimere a valle eventuali dubbi nel senso della legalità – quanto meno, ripeto, dal punto di vista soggettivo –.

D’altro canto – e volendo ribaltare l’ottica del ragionamento –, appare anche evidente che, quando a monte si staglia sullo sfondo così penetrante solidità d’intenti, difficilmente a valle vi saranno imbarazzi decisionali e, conseguentemente, operativi.

Ma proprio questa, a ben guardare, è la ragione per la quale s’è spesso detto – e non a caso –, che compliance is business.

Articolo scritto con la collaborazione di Nicolò Superbi del focus team 231 di SC Avvocati Associati.