Compliance aziendale e crimini internazionali

È stato pubblicato su compliancehub.it un bell’articolo a firma Megi Trashaj che dà notizia del fatto che la commissione chiamata a studiare i crimini internazionali abbia proposto alla Ministra della giustizia d’interpolare il d.lgs. 8-6-2001, n. 231, introducendo, per tale via, la responsabilità penale delle società anche per detti crimini; ciò sul presupposto della complicità [c.d. business complicity] che tradizionalmente sarebbe propria delle companies nella commissione degli stessi.

Come è stato correttamente osservato, detta proposta non affonda le proprie radici nella necessità di rispettare imposizioni promananti dal c.d. Statuto di Roma [il riferimento è qui, più precisamente, allo Statuto, istitutivo della Corte penale internazionale, entrato in vigore nell’anno 2002], bensì nell’avvertita esigenza, da parte della commissione stessa, d’operare scelte ancora più rigorose di quelle riconducibili agli standard statutari.

Ciò premesso, va segnalato, per quel che qui importa, che, pur rimanendo nell’ambito del perimetro concettuale proprio del d.lgs. 8-6-2001, n. 231, la commissione ha inteso disegnare la nuova responsabilità penale delle società in termini invero innovativi, avendo previsto che i nuovi crimini possano essere puniti unicamente laddove i fatti s’appalesino sistematici [i.e. non episodici].

Essendo chiaro anche alla commissione, infatti, che, in subiecta materia, è certamente necessario «preservare lo svolgimento di attività economiche lecite che presentino dimensioni di rischio» [il riferimento è qui, più precisamente, alla produzione e commercializzazione d’armamenti, nonché alla fornitura di software/tecnologia «a duplice uso»], la nuova responsabilità penale delle società, rebus sic stantibus, dovrebbe essere contestabile solamente in presenza di crimini determinati da gravi carenze organizzative.

La qual cosa, Relazione d’accompagnamento alla mano, sembrerebbe essere destinata a verificarsi o quando detti crimini risultino essere espressione della politica aziendale propria d’un soggetto in posizione apicale o quando detti crimini risultino essere frutto d’una colpa in organizzazione che ne abbia consentito la commissione da parte d’un soggetto in posizione subordinata.

In entrambe le ipotesi, in ogni caso, a stagliarsi qui sullo sfondo, così impostata la questione, sarebbe un’innovativa visione del fenomeno ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231 [in relazione alla quale si v. anche Cass. pen., sez. IV, 10-5-2022, n. 18413], considerato che, in tutte le altre ipotesi d’astratta punibilità delle companies, è sufficiente che i soggetti in posizione apicale/subordinata abbiano agito nell’interesse/a vantaggio delle stesse, non avendo adottato/efficacemente attuato modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire la commissione del reato-presupposto.

Con l’avvertenza, per quel che qui importa, che, in sede di bozza in prospetto sottoposta alla Ministra della giustizia, se, dal punto di vista pecuniario, sono state ipotizzate condotte aggravate [alla commissione delle quali potranno conseguire più penetranti sanzioni] dal punto di vista interdittivo, è stato seguito il modello ex artt. 24 ter [Delitti di criminalità organizzata] e 25 quater [Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico] d.lgs. 8-6-2001, n. 231, che, come noto, giustifica, già oggi, l’applicazione della sanzione definitiva dall’esercizio dell’attività allorquando a venire in emergenza risulti essere la c.d. impresa illecita [vale a dire l’impresa contrassegnata da una stabile destinazione alla commissione di crimini].

Articolo scritto con la collaborazione di Nicolò Superbi del focus team 231 di SC Avvocati Associati.