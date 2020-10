Compliance bricolage

Custodisco gelosamente in garage una cassetta degli attrezzi completa di ogni accessorio, compreso un puntatore laser che doveva consentirmi di misurare distanze con millimetrica precisione: beni di consumo emozionale frutto dell’acquisto impulsivo di un sabato mattina.

Quel giorno, in realtà, se n’è andato attaccando a parete quadri storti, “spanando” viti, bucando un muro, centrando con ammirevole abilità un tubo dell’acqua, provando a tappare il buco con un dito, attendendo – con un dito dentro il muro – l’idraulico per riparare il mio danno, mugugnando amaro per il resto della giornata.

Sono pronto ad ammettere che probabilmente ci sono persone più capaci (e fortunate) nell’arte del lavoro domestico, ma da quel giorno, in ogni caso, vivo con antipatia ogni forma di “fai da te”, in qualunque settore sperimentata.

Chi si occupa di compliance sa che il rischio di imbattersi in un professionista “fai da te” è altissimo. L’ambito è scarsamente regolamentato, esistono percorsi formativi d’eccellenza, ma anche di bassissimo livello, la rete offre visibilità ed apparente autorevolezza anche ai pareri più strampalati, sicché le aziende finiscono per sviluppare una forma di schizofrenia, sballottate tra consulenti che non saprebbero intercettare un rischio nemmeno dopo il verificarsi del danno ed altri pronti a paralizzare ogni processo aziendale paventando inesistenti pericoli di ogni ordine e grado.

Capita, così, di dovere intervenire a tappare un “buco” non per prevenire la fuoriuscita di acqua da un tubo, ma per la possibile fuga di dati dalle aziende; che ci si trovi a raddrizzare procedure utili solo all’ipertrofica produzione di burocrazia, ma di fatto inapplicabili in azienda, e che il vero chiodo da eliminare sia quello piantato nelle menti di alcuni clienti, rassegnati all’idea che la compliance sia nemica dell’efficienza nonché semplice sinonimo di costo improduttivo.

Il rischio dell’eccessiva specializzazione non spaventa meno: consulenti iper formati in un solo ambito, che sanno raccontare con anatomica perizia, ma che non hanno alcuna competenza e sensibilità nei confronti degli ambiti affini, si rivelano spesso più pericolosi degli amanti della “compliance bricolage”.

Il problema, per chi si propone come consulente d’impresa in materia di compliance è essenzialmente il seguente: ad una puntuale preparazione normativa nelle materie di riferimento, serve associare un’adeguata conoscenza delle dinamiche e dei processi aziendali, che può maturare solo attraverso una significativa esperienza sul campo.

Serve immaginare due centri concentrici, uno dal diametro più grande dell’altro.

Il cerchio più grande rappresenta l’insieme delle procedure aziendali, mentre quello più piccolo il perimetro dell’efficienza.

Il cerchio delle procedure aziendali è solitamente più grande dell’altro, perché molto spesso le imprese si riservano, con manica larga, ambiti operativi più ampi – a volte anche significativamente – rispetto quanto necessario per inseguire il proprio core business.

La ricerca del profitto, in definitiva, spesso transita attraverso procedure improntate alla comune convinzione per cui “nel più sta il meno”.

In realtà si tratta di un approccio poco saggio, poiché ad ogni facoltà superflua, spesso corrispondono violazioni di legge, costi improduttivi ed inutile assunzione di rischi.

Il primo compito di un esperto in compliance consiste proprio nell’eliminazione del superfluo, per far sì che il perimetro delle procedure aziendali arrivi a coincidere con quello dell’efficienza.

L’applicazione corretta delle norme, in sostanza, dovrebbe realizzarsi in modo da non appesantire gli oneri dell’impresa oltre quanto strettamente necessario.

In situazioni di fisiologia non c’è altro da fare: l’impresa non soffre, perché il perimetro dell’efficienza non viene intaccato, ed anzi finisce spesso per beneficiare, anche solo in termini di riduzione dei costi improduttivi, dalla razionalizzazione delle proprie procedure.

Esiste, tuttavia, anche la patologia, rappresentata da un perimetro dell’efficienza disegnato in maniera scorretta, ed inseguito grazie a procedure anche solo colposamente impostate contra legem.

Si tratta, ovviamente, della situazione più delicata da affrontare, perché l’opera di razionalizzazione, all’inseguimento della conformità normativa, risulta purtroppo destinata ad incidere sui margini di profitto dell’impresa.

Ogni operazione che potenzialmente riduca il diametro del cerchio dell’efficienza dev’essere attentamente ponderata e concordata con i vertici aziendali dai quali, tuttavia, serve preventivamente ottenere una sincera apertura di credito. Senza fiducia e senza convinzione della necessità di intervenire, nessuna impresa consentirebbe ad un consulente di mettere a rischio una parte dei suoi profitti.

Per ottenere la fiducia necessaria, la prima parte del processo prima illustrato è spesso essenziale: dimostrare di saper fare coincidere il perimetro delle procedure aziendali con quello dell’efficienza, razionalizzando, semplificando e riducendo – laddove possibile – i costi dell’impresa, è il modo migliore per chiedere qualche sacrificio, quando strettamente necessario.

Se non è in grado di operare in questo modo, i vertici aziendali guarderanno il proprio consulente con lo stesso sguardo, che mai dimenticherò, che aveva l’idraulico mentre mi osservava con un dito infilato dentro il muro.