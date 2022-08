Compliance e colpa in organizzazione. L'idoneità del MOG231 scuda l' impresa

Con sentenza depositata in data 15 giugno 2022, la Corte di cassazione ritorna a ragionare di MOG 231 e colpa in organizzazione, valorizzando il fatto, esimente, che, nel caso di specie, la condotta serbata da presidente e amministratore delegato della società fosse stata fraudolentemente elusiva delle prescrizioni proprie del MOG 231 stesso.

Nell’affrontare la prima delle tre questioni sottoposte alla loro attenzione [avente a oggetto l’idoneità del MOG 231] più specificamente, i giudici di legittimità sottolineano come dall’art. 6 d.lgs. 8-6-2001, n. 231 [a mente del quale la società non risponde del reato-presupposto commesso dalla persona-fisica se prova che, prima della commissione dello stesso, i propri dirigenti hanno adottato il MOG 231] derivi che il fondamento della responsabilità penale della società consista appunto nella colpa in organizzazione che s’ha laddove la stessa non abbia adottato il MOG 231.

Dall’anzidetta colpa, considerata alla stregua di vero e proprio deficit organizzativo imputabile alla società, infatti, deriverebbe la possibilità di commettere agevolmente reati nell’interesse/a vantaggio della stessa

Ciò premesso, la Corte di cassazione passa a analizzare la seconda questione [autonomia dell’organismo di vigilanza] sottoposta alla sua attenzione, osservando che un organismo di vigilanza posto alle dirette dipendenze del vertice aziendale [nel caso di specie, alle dirette dipendenze del presidente della società] non possa essere considerato autonomo, dovendo lo stesso essere sempre libero d’individuare e segnalare le criticità del MOG 231.

Ragionando, quindi, della terza questione [fraudolenta elusione del MOG 231] devoluta alla loro cognizione, infine, i giudici di legittimità ricordano che, affinché la società possa andare esente da pena in relazione a reato commesso da soggetto in posizione apicale, è necessario che lo stesso abbia delinquito eludendo fraudolentemente il MOG 231.

In quest’ottica, osserva la Corte di cassazione, non sembra revocabile in dubbio che il concetto d’elusione implichi necessariamente una condotta munita di connotazione decettiva: perché si possa parlare di fraudolenta elusione del MOG 231, infatti, è necessario che la persona-fisica abbia commesso il reato aggirando con malizia l’ostacolo rappresentato dalle prescrizioni contenute nel MOG 231 stesso.

A venire qui in emergenza, in altre parole, dovranno essere vere e proprie condotte ingannevoli, falsificatrici, oblique o subdole.

Perché, in questi casi, a ben guardare, il comportamento del soggetto in posizione apicale s’andrebbe a dissociare dalla politica di impresa, con la conseguenza, per quel che qui importa, che il reato diventerebbe cosa da ascrivere a personale e autonoma decisione della persona-fisica, non certamente imputabile a (inesistenti) inefficienze organizzative della persona-giuridica.