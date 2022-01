Guido Scorza: innescare un processo di educazione di massa alla privacy

Iniziamo il 2022 di Compliance cafè facendo un bilancio dell’anno appena finito sulle innovazioni generate anche a causa dell’emergenza pandemica in materia di protezione dei dati personali e privacy assieme all’avvocato Guido Scorza, Componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, già Presidente dell’Istituto per le politiche dell’Innovazione.

Nel 2020 si è assistito ad un'accelerazione dei processi di gestione dei dati personali dovuta alle restrizioni imposte dalla pandemia. Il 2021 doveva essere l'anno del consolidamento di procedure nate in modo disordinato - un po' caotico e spesso poco sicuro - lo è stato davvero? Quanto siamo distanti da uno standard accettabile?

«La pandemia ha rappresentato un autentico stress-test per la disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Ci si è ritrovati nello spazio di una manciata di settimane a dover trattare un’enorme quantità di dati personali, spesso di natura particolare e, in particolare, di carattere sanitario al fine di garantire ai cittadini un diritto prezioso come la salute, in tempo di pandemia, percepito, come è naturale che sia, come più irrinunciabile di sempre e più importante di ogni altro diritto privacy inclusa.

In questo contesto, inutile negare, che non è stato sempre facile fare in modo che non ci cedesse alla tentazione di immolare completamente il diritto alla privacy sull’altare del diritto alla salute chiedendo, più o meno direttamente, ai cittadini di rinunciare al primo in nome del secondo.

E, talvolta, purtroppo, è andata proprio così.

Progressivamente, con poche eccezioni, è andata meglio.

Il dialogo tra il Governo in tutte le sue articolazioni centrali e periferiche e il Garante ha consentito, almeno nella più parte dei casi, di identificare soluzioni di maggior bilanciamento tra diritto alla privacy e diritto alla salute facendo in modo di non porre il cittadino davanti a una scelta incompatibile con le regole della democrazia: rinunciare a un diritto fondamentale per averne un altro.

Gli esempi sono numerosi: Immuni, l’app di tracciamento che ha consentito il tracciamento dei contagi senza geolocalizzare come taluno avrebbe voluto, i contagiati e in forma pseudonima, il greenpass con il QR-Code e l’app Verifica C-19 che consente ai verificatori di accedere solo alle informazioni minime necessarie, le procedure per la verifica quotidiana massiva delle certificazioni verdi sui luoghi di lavoro, la ricetta medica dematerializzata per evitare assembramenti nelle farmacie e numerose altre soluzioni analoghe.

Ovviamente siamo ancora lontani dal poter dire che la situazione è stabile e consolidata nei rapporti tra privacy e altri diritti fondamentali.

Il primo resta a rischio e la sensazione rimane che se si abbassasse la guardia, l’urgenza delle cose della lotta alla pandemia, la dimensione emergenziale, la scarsa educazione alla privacy, farebbero si che quest’ultima si ritroverebbe travolta e violata.

Ma la strada è quella giusta».

Quali sono i principali problemi rilevati in ambito privato e quali in ambito pubblico?

«Quando si ha a che fare con un diritto fondamentale pervasivo e centrale nella vita delle persone come la privacy è difficile stilare una graduatoria di problemi in ordine di importanza.

La privacy è garanzia di diritti e libertà per ciascuno di noi in dimensioni estraente diverse: la vita privata, il lavoro, la propria salute, la fede religiosa, le convinzioni politiche, le relazioni sociali anche online, la dimensione commerciale.

Ciascuno di noi, quindi, percepisce la privacy come importante in momenti e contesti della propria vita completamente diversi.

E per chi è chiamato a garantire la privacy di sessanta milioni di cittadini, naturalmente, non può esserci un problema più importante dell’altro perché altrimenti si lascerebbero indietro un cittadino a vantaggio di un altro.

In linea di principio, tuttavia, credo si possa dire che un problema particolarmente serio, in ambito pubblico, avvertito in maniera particolare in tempo di pandemia è rappresentato dall’esigenza di respingere l’idea pre-democratica secondo la quale il fine giustifica i mezzi e, quindi, il perseguimento di un obiettivo giusto legittimerebbe ogni genere di trattamento di dati personali anche particolari e la compressione illimitata della privacy delle persone.

Non è così.

In democrazia il fine non giustifica i mezzi quando i mezzi comportano un abbattimento o, semplicemente, una compressione di diritti fondamentali superiore a quanto strettamente necessario al perseguimento del fine e, comunque, in maniera proporzionata rispetto all’importanza del fine perseguito.

È un problema straordinariamente importante che cresce in maniera direttamente proporzionale al progresso tecnologico giacché le nuove tecnologie rendono ogni giorno più facile perseguire gli obiettivi più diversi a prezzo, però, di comprimere in maniera sempre più significativa la privacy dei singoli.

Quante volte durante la stagione della pandemia abbiamo sentito dire, in maniera più o meno raffinata: chi se ne frega della privacy senza farne a meno può salvarmi la vita.

E la stessa affermazione conosce una serie di declinazioni diverse per la lotta all’evasione fiscale, il contrasto alla criminalità, la massimizzazione degli utili delle imprese e chi più ne ha più ne metta.

Ecco il punto è esattamente questo: innescare un processo di educazione di massa ai diritti fondamentali, privacy in testa, per privare di cittadinanza della nostra società ad affermazioni come questa.

Nell’universo privato, invece, probabilmente, uno dei problemi più rilevanti con il quale ci troviamo a confrontarci è rappresentato dal fallimento – perché di questo si tratta – di un intero impianto regolamentare a tutela, tra l’altro proprio della privacy, basato sugli obblighi di informazione.

Le regole europee impongono al titolare del trattamento – il soggetto forte del rapporto – di informare l’interessato – il soggetto debole – di una serie di aspetti del trattamento dei dati personali che lo riguardano al fine di garantire a quest’ultimo un effettivo controllo sui propri dati.

Peccato che nella società dell’accetta e continua nella quale viviamo, ormai, accettiamo ogni genere di contratto, informativa, termine d’uso di ogni tipo di servizio, specie nella dimensione digitale, senza leggere più nulla con il risultato paradossale che, ormai, gli obblighi di informazione servono a rendere più forti i forti e più deboli i deboli.

I primi, infatti, potranno sempre dimostrare di aver adempiuto agli obblighi di informazione loro imposti dalla legge mentre i secondi si ritroveranno a pagare le conseguenze di aver accettato talune regole contrattuali e/o taluni trattamento in condizioni di sostanziale inconsapevolezza non avendo letto ciò che pure gli è stato proposto in lettura sebbene utilizzando espedienti o, come si dice in gergo, black pattern che li hanno indotti a correre, il più rapidamente possibile, ad iniziare a usare il servizio».

Quali sono - secondo lei - le sfide future?

«Difficile fare previsioni in una società così liquida nella quale il progresso tecnologico cambia tutto o quasi nello spazio di una manciata di settimane.

Ne propongo due ma solo perché sono già nitidamente tratteggiate sulla linea di un orizzonte non troppo lontano.

Protezione dei dati personali e intelligenza artificiale.

È un binomio inscindibile e incredibilmente complicato da maneggiare.

Gli algoritmi di intelligenza artificiale hanno bisogno di una montagna di dati personali di straordinario valore per essere addestrati e i sistemi di d’intelligenza artificiale, una volta che i loro algoritmi sono stati addestrati, elaborano decisioni con un impatto sempre più significativo sulla vita delle persone proprio sulla base Die dati che processano.

I dati, dunque, sono l’ago della bilancia dell’impatto dell’intelligenza artificiale sulla società: se trattati in maniera trasparente, esatta, proporzionata rispetto allo scopo perseguito consentiranno all’intelligenza artificiale di produrre enormi benefici per la società se, al contrario, saranno trattati violando questi principi avranno un impatto drammatico sulla società in termini di incremento delle discriminazioni sociali, culturali, economiche e democratiche.

L’altra sfida che ci attende, ormai dietro l’angolo, è sciogliere il noto della monetizzabilità o non monetizzabilità dei dati personali.

Si possono pagare beni e servizi cedendo parte della propria privacy?

Si può essere pagati in cambio della propria privacy?

Se si risponde si a queste domande si accetta l’idea che la privacy di chi sta meglio economicamente sia più effettivamente protetta rispetto a quella di chi sta meno bene e si svilisce il diritto alla privacy al rango di un qualsiasi bene giuridico-economico suscettibile di essere scambiato sui mercati globali.

Se si risponde di no, si afferma un principio diametralmente opposto a quello che si è ormai affermato specie nella dimensione digitale nella quale paghiamo ogni giorno di tutto proprio utilizzando i nostri dati personali al posto della moneta e si rischia di fissare un principio destinato a rimanere inattuato.

Forse la soluzione migliore se non l’unica possibile sta nel mezzo ma non è facile individuarla.

La certezza, tuttavia, davanti a un problema del genere è che sbaglia solo chi è convinto di avere la risposta giusta in tasca.

Dobbiamo però lavorare all’identificazione di una soluzione prima che il mercato e, anzi, una manciata di leader di mercato ci impongano quella che fa loro più comodo».