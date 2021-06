I produttori di Parmigiano Reggiano possono imparare dal vino

Il Parmigiano-Reggiano DOP è uno dei prodotti più rappresentativi dell’Italia all’estero, in Emilia-Romagna, dove viene prodotto principalmente nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena, è una vera e propria istituzione.

La tecnica di produzione risale al XII secolo, ma oggi la produzione, fedele alla tradizione, ma affinata nel corso dei secoli, si svolge in strutture all'avanguardia come il caseificio Poggioli struttura che sorge a Spilamberto comune di meno di 13 mila anime a sud del capoluogo, Modena, e sul lato ovest del fiume Panaro dalla cooperazione di quattro società agricole (Ca' de Vincenzi, Casa Ferrarini, La Cappella, Passini).

Incontriamo Sisto Romani, per una passeggiata tra le ampie sale del caseificio di via Montanara, completamente antisismiche, durante la quale parliamo del re dei formaggi, come è ovvio, ma anche di innovazione, tecnologia e ovviamente futuro.

Sig. Romani la produzione del Parmigiano risale a tempi antichissimi ma basta un colpo d'occhio in questa struttura per capire che siamo di fronte al top della tecnologia, si tratta di un mix possibile?

«Il nostro obiettivo è far convivere processi produttivi tradizionali e l’innovazione tecnologica, e come vede è possibile. Prendiamo ad esempio la nostra sala di affioramento. All'interno si possono vedere le vasche che contengono il latte della mungitura della sera nelle quali trascorrerà tutta la notte, come da tradizione, per consentire la naturale divisione del latte parzialmente scremato, che verrà trasferito nelle caldaie grazie ad automazioni meccaniche, e la panna destinata alla produzione del burro. Per farle un altro esempio da noi per rompere la cagliata Latiraj il nostro capo casaro (che ci accompagna durante il nostro giro ndr) rompe la cagliata a mano, come si faceva nel secolo scorso».

Come mai questa scelta?

«La qualità finale del nostro prodotto dipende in maniera determinante dalla manualità del casaro e dalla sua sensibilità. Saper utilizzare strumenti tecnologici e gli strumenti della tradizione ci permette di raggiungere un livello qualitativo molto elevato. Senza contare la capacità produttiva, che nella nostra struttura è di oltre 80 forme al giorno».

Molte realtà hanno puntato, soprattutto nell'ultimo biennio al commercio elettronico, principalmente sul web, voi non avete puntato sull'e-commerce?

«Ci abbiamo pensato, ma ad oggi non siamo pronti e non siamo abituati a fare le cose a metà. Vogliamo analizzare al meglio il mercato digitale e le opportunità che possono nascere per rispondere in maniera precisa alle esigenze dei nostri clienti, come abbiamo sempre fatto e come vogliamo continuare a fare».

Durante gli ultimi 18 mesi abbiamo dovuto convivere con il COVID-19, voi come avete affrontato questa ulteriore sfida?

«Noi lavoriamo con il latte che viene prodotto dalle mucche e le mucche non vanno in lockdown. Fortunatamente non abbiamo subito lunghi stop dovuti ad infezioni Covid del nostro personale, anche se i momenti di preoccupazione non sono mancati soprattutto nella prima fase dell'emergenza Covid».

L'ultima tappa del nostro "viaggio" tra le sale del caseificio Poggioli è nel magazzino di stagionatura, il vero cuore di ogni caseificio dove disposte meticolosamente riposano oltre 40mila forme di Parmiggiano Reggiano.

«Qui un tempo la pulitura delle forme - che avviene quotidianamente - era fatta dagli uomini, oggi è tutto robotizzato. Dobbiamo essere innovativi per affrontare le sfide del mercato - ci spiega Romani - senza tralasciare nemmeno le sfide del marketing».

Ci spieghi meglio...

«Il Parmigiano Reggiano è un marchio riconosciuto il tutto il mondo, ma a differenza - ad esempio - del vino i diversi produttori non sono "riconoscibili" a livello di brand. Ogni produttore si diversifica dagli altri per un numero di matricola incisa appena nasce la forma nel suo scalzo. Lavorando su quello dal punto di vista del marketing, ad esempio il nostro numero di matricola è 2971, si riuscirebbe a far crescere il valore anche commerciale del singolo produttore».