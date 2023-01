IL 2022 UN ANNO DI AUSTERITY, AL 2023 CHIEDO NORMALITÀ

Adamo Venturelli appartiene, a tutti gli effetti, a quella categoria di imprenditori visionari, uomini che, grazie alle loro intuizioni, hanno reso unico il territorio emiliano-romagnolo.

Da Pavullo nel Frignano, 18 mila abitanti a sud del capoluogo Modena, produce, dal 2009, anno di fondazione della Vis Hydraulics, valvole a cartuccia per l’oleodinamica, che esporta in tre continenti: Europa, Asia e Stati Uniti.

Incontriamo Adamo Venturelli, che della VIS è il CEO, presso il centro di ricerca e sviluppo dell’azienda pavullese per fare un bilancio dell’attuale congiuntura economica e – come fa da sempre – guardare avanti.

Venturelli partiamo dall’elemento di maggiore preoccupazione: l’energia. Lei aveva dichiarato che l’aumento del costo dell’energia è peggio del Covid, conferma?

«Si, la mia dichiarazione risale allo scorso mese di marzo, se allora l’energia ci sembrava cara poi è stato pure peggio».

Come avete affrontato il problema?

«Siamo scesi a patti con l’ecosistema, non potevamo fate diversamente. Il volume d’affari, che è cresciuto, ha aiutato ad ammortizzare l’effetto, devastante, ripeto, dell’aumento dei prezzi».

Un ecosistema, quello con il quale la VIS e le aziende hanno dovuto fare i conti, tutto sommato sostenibile?

«No, si tratta di un ecosistema non sostenibile. A questi costi produrre diventa quasi controproducente. Soprattutto perché questa situazione negli Stati Uniti e in Asia, dove si trovano i nostri principali competitors, non c’è».

Se non proprio sostenibile possiamo dire però che la situazione sembra leggermente migliore di qualche mese fa?

«I prezzi dell’energia hanno fatto le montagne russe negli ultimi mesi, adesso sembra esserci un certo assestamento, ma non siamo fuori da questa emergenza».

Come se ne esce?

«L’Italia avrebbe la possibilità di rendersi autosufficiente dal punto di vista energetico al 58% mentre oggi lo è solo al 22%. Paghiamo care le scelte miopi di chi ha governato – negli anni – il Paese. Potremmo essere il secondo Paese in Europa per produzione di energia e purtroppo siamo invece il penultimo. Se vogliamo mantenere la vocazione manifatturiera italiana non si possono non fare investimenti in quella direzione».

A livello aziendale come avete affrontato questo anno tra post pandemia, aumento dei costi, inflazione e guerra in Ucraina?

«Abbiamo fatto austerity. L’obiettivo numero uno è stato il contenimento dei costi. Abbiamo tagliato, anche in maniera ruvida, dove si poteva tagliare. Abbiamo razionalizzato per evitare ogni spreco. Ci siamo accorti che ne avevamo molti, ad esempio migliorando le modalità di approvvigionamento abbiamo registrato un risparmio. Tante idee sono arrivare dal basso, abbiamo coinvolto tutti i nostri collaboratori per capire, insieme, come e dove fare meglio».

In generale oggi qual è lo stato di salute dell’azienda?

«I nostri margini sono stati polverizzati. L’azienda si sostiene, ma non registriamo i numeri che vorremmo vedere, siamo lontani dai nostri target, ma ampiamente sopra la linea di galleggiamento. Con l’attuale scenario per noi è dura pensare di riuscire a fare meglio».

Sopra la linea di galleggiamento, manteniamo la metafora nautica e ci dica verso dove state navigando?

«Se vogliamo continuare con le metafore nautiche le dico che secondo me arriverà, nei prossimi mesi, la bassa marea. Nel 2022 gli ordinativi sono stati buoni, temo che il 2023 non sarà così. Di metafora in metafora, le dico, come siamo abituati a Pavullo, qui sull’Appennino, ci stiamo preparando all’inverno. L’aumento dei costi più l’inflazione genera una recessione. Non possiamo sapere quanto sarà lunga e quanto sarà dura. Ma siamo pronti».

Intanto qui alla VIS siete abituati a guardare avanti, anche nei periodi di crisi, cosa state progettando?

«Lato energetico abbiamo deliberato due interventi che ci renderanno autosufficienti con una quota superiore al 50%. Con questi costi abbiamo meno risorse per finanziare la crescita e noi, da sempre, puntiamo a crescere. Intanto siamo vicini all’apertura di una nostra sede produttiva in MidWest. Il mercato nordamericano gode di ottima salute. Entro fine anno potremmo annunciarlo ufficialmente».

Mi ha parlato di un recente viaggio negli Stati Uniti, che aria ha respirato?

«L’economia statunitense è assolutamente florida. Si registra una forte inflazione, ma i costi energetici bassi e la bassissima disoccupazione fanno respirare un grandissimo ottimismo».

Ha fondato la VIS nel 2009, annus horribilis del settore, poi dopo dieci anni il biennio di emergenza pandemica, il rischio recessione. Quale è il periodo peggiore per lei?

«La pandemia stando ai numeri si sta derubricando ad un’influenza, mi sentirei di dire in maniera ottimistica che il Covid è alle spalle. Confermo che la crisi attuale è peggiore del Covid perché ha messo le mani nelle tasche degli italiani, ed è molto più destabilizzante. In uno scenario dove non si può intervenire sui salari è dura».

Ha toccato un punto molto importante: in un periodo dove aumenta tutto solo i salari sono fermi. Sarebbe favorevole ad un aumento?

«Questa situazione ha messo le mani nelle tasche dei cittadini, e delle aziende, un aumento dei salari è auspicabile ma non credo sia agevole da realizzare. Mi auguro che il Governo centrale intervenga per abbassare il costo del lavoro per le imprese e quindi dare più soldi ai lavoratori».

La VIS si è distinta, negli anni, anche per la responsabilità sociale mostrata. Un’azienda di Pavullo, fatta di pavullesi, impegnata per i pavullesi. Continuerà l’impegno sociale?

«Dopo cinque anni di attività svolte senza una forma costituita è vicinissimo l’obiettivo di costituire una fondazione di comunità sul modello della Fondazione Cariplo. Si tratta del nostro progetto extralavorativo più importante, c’è grandissimo entusiasmo».

Possiamo dare una data per il taglio del nastro?

«Sicuramente nel 2023».

Siamo entrati da pochi giorni nel nuovo anno, se dovesse scegliere una parola per caratterizzare il 2023 quale sceglierebbe?

«Nel 2022 abbiamo conosciuto, nel cuore dell’Europa, la guerra. Abbiamo visto che il confitto in Ucraina fa male a tutti, l’auspicio per l’anno nuovo appena comunicato è che finisca questa maledetta guerra e che non si aprano altri fronti bellici. Se dovessi scegliere una parola vorrei che il 2023 fosse l’anno della normalità».