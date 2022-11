IL MODELLO 231 NON SCUDA SOLO L’IMPRESA, MA ANCHE L’IMPRENDITORE

Con pronuncia recente, la Corte di cassazione ha ribadito il principio di diritto per il quale l’amministratore d’una società non può essere automaticamente chiamato a rispondere degli illeciti commessi dalle altre persone che operano in ambito aziendale.

Nel caso di specie, era accaduto che la pubblica accusa proponesse ricorso per cassazione avverso la decisione con la quale il tribunale del riesame aveva annullato l’ordinanza applicativa di misura cautelare personale in danno dell’amministratore d’una società in relazione a fatti di reimpiego e riciclaggio di denaro commessi da altre persone facenti capo alla compagine societaria.

Presentando l’anzidetto ricorso, più precisamente, il pubblico ministero aveva affermato che, a suo parere, il legale rappresentante pro tempore d’una società nell’ambito della quale vengano commesse irregolarità «rest[i] sempre destinatario degli obblighi di legge e rispond[a] pertanto, a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che, dalla propria condotta omissiva, possano scaturire eventi d[i] reato».

A parere della Corte di cassazione, però, consimile principio di diritto, proprio della materia tributaria, non può trovare applicazione anche in relazione alle altre fattispecie di reato che possono venire in emergenza nella quotidiana operatività aziendale.

E ciò in quanto non esiste, a livello ordinamentale, nessuna previsione normativa che imponga all’amministratore [della società] di vigilare sulla regolare osservanza di tutte le regole da parte di tutti gli altri «soggetti coinvolti nelle attività sociali».

Diversamente opinando, a ben guardare, a venire calpestato sarebbe il principio di tassatività proprio del diritto penale.

Se quanto precede è corretto, non v’è allora chi non veda come, salpando dalle coste della responsabilità penale delle persone fisiche per approdare su quelle della responsabilità penale delle società, dal principio di diritto che qui c’occupa discenda che, nel caso di commissione d’un reato-presupposto, il modello 231 non scudi solo l’impresa, ma anche e soprattutto l’imprenditore.

Nel ragionare di compliance aziendale, infatti, s’è ripetutamente detto che costruire un modello 231 significa A) decidere chi fa che cosa e come e B) tracciare ex post i processi aziendali.

Le quali cose, ove effettivamente poste in essere, ben potranno permettere all’imprenditore di difendere, non solo l’impresa, ma anche se stesso comprovando, in caso di commissione di reati, che le regole proprie del modello 231 sono state corto-circuitate da altre persone facenti capo alla compagine societaria.

Allorquando il giudice penale dovesse appurare che il modello 231 è stato fraudolentemente eluso, infatti, non vi saranno ostacoli all’affermare in sentenza che chi ha delinquito si sia per ciò solo dissociato dalla politica compliant dell’impresa.

Con la conseguenza, per quel che qui importa, che l’avere altre persone facenti capo alla compagine societaria delinquito, così impostata la questione, diventerebbe cosa ascrivibile a personale ed autonoma decisione delle stesse.

Decisione, questa, che, rebus sic stantibus, non potrebbe certamente essere imputata né all’impresa né all’imprenditore.