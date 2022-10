Informazione e formazione: chi si ferma è perduto

Informazione e formazione.

Binomio certamente importante anche quando si ragiona d’aziende e modelli 231.

Perché la materia che qui c’occupa – quella della responsabilità (para-)penale delle società –, come noto, è improntata ad effettività: per potere effettivamente scudare imprese ed imprenditori, in altre parole, il modello 231, se, per un verso, deve essere idoneo, per l’altro verso, deve essere efficacemente attuato nella concreta quotidianità aziendale.

Il che equivale a dire che, per potere effettivamente scudare imprese ed imprenditori, il modello 231 deve vivere la e nella concreta quotidianità aziendale.

Ma, affinché ciò sia possibile, il modello 231 dovrà innanzitutto essere fatto oggetto d’informazione.

Sovente accade che le aziende investano nella compliance senza avere cura, però, di comunicare quanto sopra agli stakeholder.

La qual cosa non rappresenta esclusivamente un’occasione persa dal punto di vista del marketing – perché anche la compliance, nell’attualità, è cosa che ben può essere posta a base d’interessanti campagne di marketing –, ma contrassegna altresì un buco – un vulnus, direbbero i giuristi – dal punto di vista giuridico.

Perché, se non v’è informazione a monte, non può esservi, per questo solo, efficace attuazione del modello 231 a valle.

E, attenzione, perché, se ragionando d’informazione, s’è inteso parlare espressamente di stakeholder, ciò non è casuale.

Informazione, infatti, è concetto destinato ad irradiare i propri effetti e verso l’interno – dipendenti, collaboratori, etc. – e verso l’esterno – fornitori, clienti, etc. –.

Perché i perimetri etici e le scelte di legalità che, adottando il modello 231, un’azienda va a marcare e porre in essere sono cosa che la stessa può e deve effettivamente comunicare a trecentosessanta gradi.

Ciò affinché risulti chiaro a tutti che, adottando il modello 231, gli amministratori hanno inteso dire no a modelli di business non-compliant.

Parallelamente, però, ci si deve formare.

Si devono formare gli amministratori e i dirigenti.

Ma si devono formare altresì i quadri, gli impiegati e gli operai.

Ciascuno sarà chiamato a fare ciò in modo coerente e conferente con le proprie effettive responsabilità, ovviamente.

Ma tutti, se davvero s’intende fare sì che il modello 231 viva nella concreta quotidianità aziendale, si dovranno formare, entrando, per tale via, nelle logiche d’una materia – la responsabilità (para-)penale delle società – e d’uno strumento – il modello 231 – che, se penetrate, possono davvero traghettare l’azienda verso lidi improntati a maggiore e migliore organizzazione.

Perché formazione, se correttamente intesa, significa chiarezza nell’individuazione di problemi e soluzioni.

Chi è formato – chi, cioè, ha imparato a usare il modello 231, avendone compreso le importanti potenzialità organizzative – è davvero persona in grado di sapere, a tutti i livelli, chi fa che cosa e come, con tutto ciò che ne consegue sul piano proprio dell’efficienza e della produttività.

Se il mondo è in continua evoluzione, certamente lo sono anche il diritto e la compliance.

L’antidoto, se davvero s’intende essere sempre in grado di cavalcare l’onda, è solamente uno: restare al passo coi tempi.

Ma restare al passo coi tempi, piaccia o meno, in subiecta materia significa formarsi.

Perché mai come nel fare business, oggettivamente, chi si ferma è perduto.

Articolo scritto con la collaborazione di Nicolò Superbi del focus team 231 di SC Avvocati Associati.