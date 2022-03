L'aumento del costo dell'energia peggio del Covid-19

L'appuntamento con Adamo Venturelli CEO della Vis Hydraulics azienda leader nella produzione di valvole per l'oleodinamica è all'Innovation center, il centro di ricerca e sviluppo dell'azienda che ha sede a Pavullo ne Frignano, ed è l'occasione per guardare oltre l'aspetto meramente aziendale visto che con la pandemia non ancora sconfitta del tutto e il conflitto in atto in Ucraina lo scenario globale nell'ultimo biennio è mutato in maniera considerevole.

Venturelli, molti imprenditori denunciano l'insostenibilità dei costi dell'energia per chi fa impresa. É d'accordo?

«Purtroppo anche per noi gli aumenti dei costi energetici stanno diventano insostenibili. La VIS pur non essendo un'azienda energivora, come le ceramiche ad esempio, ha registrato considerevoli aumenti alla voce "energia elettrica". Il costo delle nostre bollette è cresciuto esponenzialmente incidendo in maniera considerevole sul nostro bilancio».

Il che cosa significa?

«Che anche un'azienda che era capace di produrre utili ora genera perdite. Non per inefficienze o mancanza di clienti, ma unicamente per i costi che sono cresciuti a dismisura. E come è noto un'azienda in perdita non sopravvive a lungo».

La pandemia prima, la guerra in Ucraina adesso. Per le aziende non è un momento storico semplice...

«Guardi, durante l'esplosioone di Covid-19 c'era stata una flessione di ordinativi dovuta ai timori ed all'incertezza del momento. Adesso gli ordini ci sono, la domanda c'è. Sono i costi il problema. Per questo possiamo affermare che la guerra, con le conseguenze dovute agli aumenti del gas in primis, che per quanto riguarda l'Italia serve anche per produrre energia elettrica, è peggio del Covid-19 dal nostro punto di vista».

Il problema più urgente è la guerra in Ucraina quindi?

«Dal punto di vista macroeconomico la guerra non conviene a nessuno. Non conviene ai russi, agli ucraini ovviamente, nemmeno all'Europa che rischia di pagare il prezzo più caro dal punto di vista economico ed agli Stati Uniti che stanno vedendo salire il prezzo del carburante ai massimi storici».

Per questi motivi intravede una soluzione nel breve periodo?

«Il mio è un auspicio. Non sono un esperto di geopolitica però mi auguro che entro l'estate la situazione possa normalizzarsi altrimenti le conseguenze sarebbero davvero imprevedibili».

Torniamo alla VIS Hydraulics. Come azienda avete sempre avuto grande attenzione al personale. L'aumento dei costi ha prodotto conseguenze per i vostri dipendenti e collaboratori?

«Le persone che lavorano alla VIS sono il nostro capitale. É ovvio che da Amministratore Delegato il primo obiettivo è quello della sostenibilità dell'azienda. Per ora non abbiamo interrotto nessun ciclo produttivo, abbiamo però prestato maggior attenzione al risparmio energetico. Purtroppo abbiamo dovuto tagliare qualcosa in termini di restituzione al territorio come il sostegno ad alcune associazioni o le sponsorizzazioni alle società sportive. Il mio auspicio è che si possa riprendere al più presto».

Durante il Covid-19 iniziò a scrivere una newsletter che divenne un faro in un periodo, per molti, di paura ed incertezza. Sta continuando a scriverla?

«Quando il virus ha allentato un po' la morsa ho smesso di inviarla. L'attuale scenario mi sta facendo seriamente pensare di ricominciare».