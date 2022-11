Legittimazione sociale d'impresa e MOG231: la sfiducia costa

Si parla sempre più spesso [in ambito universitario, per la verità, lo si fa da tempo, nella consapevolezza che i comportamenti scorretti delle imprese minano profondamente la fiducia che la società nutre nei confronti delle stesse] di costi della sfiducia e legittimazione sociale d’impresa.

Complice anche il fatto che l’anzidetta legittimazione ha assunto, negli anni, connotazione differente [a mutare, oggettivamente, sono stati, in primis, i tradizionali rapporti tra società ed economia], è certamente vero che, oggi come oggi, per fare business in modo sostenibile, l’impresa deve sempre più avere riguardo anche a quella che la letteratura scientifica in materia è solita definire notorietà relazionale.

La qual cosa, a ben guardare, la costringe a dedicare alla collettività attenzioni che, in passato, innegabilmente, non erano tali.

Oggi come oggi, insomma, la tendenza propria d’ogni impresa è sempre più quella di conformare se stessa e i valori posta a base della propria storia con il contesto socio-ambientale di riferimento.

In questo modo, andando a posizionare se stessa nell’ambito d’un sistema che, così interpretato, risulta aperto, l’impresa può davvero coltivare rapporti di fiducia con tutti gli stakeholder.

Tre sono i livelli di legittimazione mappati dalla letteratura scientifica in materia.

Il primo è quello al quale fa da pendant il comportamento dell’impresa volto a legittimare se stessa sul piano della legalità [c.d. corporate social obligation].

Il secondo è quello che, facendo risaltare il c.d. impatto sociale d’impresa, va ad intercettare i valori condivisi dal e con il contesto socio-ambientale di riferimento [c.d. corporate social responsability].

Il terzo, infine, è quello che, dando mostra d’una più sviluppata sensibilità sociale, va ad anticipare le ancora latenti esigenze dell’anzidetto contesto, prevenendo i possibili, futuri, impatti disfunzionali [c.d. corporate social responsiveness].

Se quanto precede è corretto, non v’è allora chi non veda come, anche sotto questo specifico profilo, il modello 231 rappresenti la base del ragionamento.

L’anzidetto modello, infatti, s’appalesa immediatamente in grado di sbloccare in favore dell’impresa l’accesso all’anzidetto primo livello [c.d. corporate social obligation].

Se corrisponde a verità, infatti, che, a venire qui in emergenza, è la volontà dell’impresa di legittimare se stessa sul piano della legalità, non v’è allora chi non veda come adottare un modello 231 significhi proprio abbracciare protocolli etico organizzativi e procedure idonei a scongiurare il rischio di commissione di reati.

A ciò s’aggiunga, per quel che qui importa, che parte integrante d’ogni modello 231, come noto, è il codice etico, vale a dire il documento chiamato a fotografare immediatamente i valori [diritti umani, integrità, onestà, correttezza, lealtà, equità, trasparenza, etc.] che l’impresa, comunicando gli stessi, intende condividere.

In quest’ottica, a ben guardare, a costituire la base per assumere precise posizioni di legalità verso l’esterno sono proprio gli anzidetti valori.

Con la conseguenza, per quel che qui importa, che, così impostata la questione, gli anzidetti valori potranno essere convogliati verso piani di comunicazione istituzionale che, proprio grazie all’intervenuta adozione, da parte dell’impresa, del modello 231, permetteranno alla stessa di sbloccare l’accesso agli anzidetti secondo [c.d. corporate social responsability] e terzo [c.d. corporate social responsiveness] livello.

Ma v’è di più.

Perché l’avere adottato il modello 231 è cosa che, correttamente interpretato il sistema ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, permetterà all’impresa anche d’orientare il proprio business verso corrette visioni socio-ambientali, con conseguente assunzione di responsabilità sociali.

Per fare ciò, ovviamente, l’impresa dovrà sposare un coerente percorso di sviluppo sostenibile destinato a marcare, in primis, l’importanza dell’etica anche nel perseguimento d’obiettivi economici.

Per fare ciò, inoltre, l’impresa dovrà iniziare a pensare se stessa alla stregua d’un’istituzione sociale, in grado, in quanto tale, di dare il proprio, importante, contributo al contesto socio-ambientale di riferimento.

Solo così, a ben guardare, sarà davvero possibile innescare, anche nell’attualità, un circolo virtuoso tra imprese e stakeholder.

E fare business – è bene ripetere – in modo sostenibile.

articolo scritto con la collaborazione di Mirco Chiletti