Lo sviluppo del legal tech in Italia

Stiamo entrando nel terzo inverno di emergenza pandemica, a pochi giorni dalla fine del 2021, un bilancio sullo sviluppo del legal tech, cioè la tecnologia applicata ai servizi legali, in Italia con l'avvocato Alessandro Musella, Partner di Bonelli Erede e Presidente di beLab S.p.A. l'Alternative Legal Service Provider che unisce innovazione ed esperienza legale.

Nell'intervista, in diretta, lunedì 20 dicembre 2021 alle ore 11, assieme all'avvocato Vittorio Colomba, Founder and Partner dello studio legale modenese SC Avvocati Associati, verranno affrontati temi quali l’evoluzione della professione legale, la protezione e la sicurezza dei dati, l’utilizzo di tecnologie sempre più evolute per la gestione della compliance.