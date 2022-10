Organismo di vigilanza e Modelli231: l'efficientamento passa anche da qui

L’organismo di vigilanza attrae.

E attrae perché, intuendone le ragioni esistenziali, l’imprenditore è indotto a focalizzare l’attenzione sullo stesso nell’ottica di comprendere se il medesimo possa a sua volta contribuire a rendere più efficienti i processi aziendali.

Se si ragiona di piccole-medie imprese, oggettivamente, la risposta è sì.

Il modello 231 [a distanza di ventun anni dall’entrata in vigore del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nessuno più ne dubita] nasce per contrastare la criminalità d’impresa, nonché per permettere all’azienda, nella vita della quale si verifichi la commissione d’un reato, di difendere se stessa, il proprio business ed il proprio patrimonio avanti il giudice penale.

Ma ciò non significa che, negli anni, uno strumento [il modello 231 appunto] nato per attivarsi nella patologia [nato per attivarsi, cioè, allorquando, nella vita aziendale, si verificasse la commissione d’un reato] non sia diventato sempre più uno strumento in grado d’incidere, in modo importante, soprattutto nella fisiologia [i.e. a prescindere da scenari improntati alla responsabilità para-penale delle società].

Perché?

Semplice.

Perché contrastare la criminalità d’impresa, in ambito aziendale, significa contenere il rischio che le persone fisiche che operano in nome e per conto dell’azienda commettano reati nell’interesse ovvero a vantaggio della stessa.

Ma contenere l’anzidetto rischio, a ben guardare, significa decidere, a livello amministrativo-direzionale, chi deve fare che cosa e come.

Se quanto precede è corretto, però, si consideri allora quanto segue.

Compito dell’organismo di vigilanza, allo stato attuale della legislazione in materia, è quello di «vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli [231]» [art. 6 comma 1 lett. b d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231].

Ma se costruire un modello 231 significa, come detto, mettere nero su bianco chi fa che cosa e come, è allora evidente che compito dell’organismo di vigilanza, così impostata la questione, diventa quello di «vigilare» sul fatto che coloro che operano in nome e per conto dell’azienda ne seguano pedissequamente le regole.

La qual cosa, in sostanza, equivale a dire che, così impostata la questione, compito dell’organismo di vigilanza diventi quello di garantire la perfetta corrispondenza tra quanto si decide a monte e quanto si va a fare, giorno dopo giorno, a valle, lungo l’intera linea gerarchica.

Ecco perché, se si ragiona di piccole-medie imprese [i processi aziendali propri delle quali sono ontologicamente semplificati], l’organismo di vigilanza, se correttamente interpretato da chi, persona fisica, ne va a rivestire la funzione, può davvero essere anche uno strumento a servizio dell’efficientamento aziendale.

Ciò non significa, beninteso [sotto questo profilo, è certamente opportuno sgombrare il campo dagli equivoci], che, per arrivare lì, si debba passare attraverso un inesistente, quanto non previsto, controllo gestorio dell’organismo di vigilanza sulle scelte proprie dell’organo amministrativo.

Significa, più semplicemente, che, adottando il modello 231, l’organo amministrativo appalta all’organismo di vigilanza altresì il compito di drizzare le antenne, intercettando e segnalando al board tutte le situazioni che, andando a violare i principi e le regole propri dell’anzidetto modello, se, per un verso, espongono la società a seri rischi, per l’altro verso, ne pregiudicano irresponsabilmente l’efficienza e l’organizzazione.

Nella circolarità informativa che caratterizza i rapporti in essere tra l’organismo di vigilanza e l’organo amministrativo, insomma, così impostata la questione, si va ad annidare il pungolo, costante, che solo può garantire l’allineamento [recte: il mantenimento dell’allineamento] tra decisioni e azioni secondo le regole.

Quelle regole etiche, questo è il punto, che, adottando il modello 231, l’azienda ha voluto dare a se stessa proprio nella prospettiva di (ri-)organizzare uomini e mezzi in termini compliant e, dunque e in ultima analisi, moderni.

Concludendo: se il modello 231 è certamente in grado di mettere l’azienda nella condizione di prendere decisioni informate, se correttamente interpretato da chi, persona fisica, ne va a rivestire la funzione, l’organismo di vigilanza è certamente in grado di garantire che le anzidette decisioni non restino sulla carta, ma vadano effettivamente a permeare di sé la quotidiana vita aziendale.

Articolo scritto con la collaborazione dell'avv. Giorgia Menani del Focus Team 231 di SC Avvocati Associati