Pagamenti extra contanti e MOG231

Dopo aver introdotto reati tributari e reati di contrabbando, il legislatore è in predicato d’introdurre nel corpo del d.lgs. 8 giugno 2001 n.231 altresì i «[d]elitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti».

Il correlativo art. 25 octies.1, infatti, entrerà in vigore il prossimo 14 dicembre, allorquando entrerà in vigore altresì il d.lgs. 8 novembre 2021, n.184, rubricato «[a]ttuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio».

Anche in questo caso, insomma, è l’Europa a dimostrare d’essere la principale forza propellente del legislatore italiano in materia di responsabilità (para-)penale delle società e delle associazioni.

La qual cosa, a ben guardare, non deve stupire se solo si considera come, già a partire dalla lettura dell’ordito normativo della l.d. 29 settembre 2000, n. 300, fosse impossibile non accorgersi di come le fonti internazionali rappresentassero, già allora, il vero motore in materia.

Come già accaduto in passato, anche in questo caso, introducendo la citata direttiva (UE) 2019/713, il Parlamento europeo e il Consiglio sottolineano come le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti rappresentino una minaccia alla sicurezza, costituendo possibili fonti d’entrate per la criminalità organizzata e, quindi, per altre attività criminali come il terrorismo, il traffico di droga e la tratta d’esseri umani.

Sicurezza, la nostra, già in parte compromessa a causa dell’esistenza di lacune e differenze considerevoli nel diritto degli Stati membri in materia di frodi e falsificazioni.

Lacune e differenze, queste, che potrebbero concretamente ostacolare, non solo la prevenzione, ma anche il perseguimento di questi specifici reati e, con essi, d’altre gravi forme di criminalità organizzata ad essi connesse e che potrebbero rendere più difficile la cooperazione, di polizia e giudiziaria, con conseguenze negative soprattutto in punto di sicurezza appunto.

Proprio in quest’ottica, Parlamento europeo e Consiglio specificano altresì come le anzidette fattispecie criminose rappresentino un ostacolo al mercato unico digitale, in quanto capaci d’intaccare la fiducia dei consumatori e causare una perdita economica diretta.

Problema, questo, invero non di poco conto, vista anche la crescita esponenziale dell’economia digitale avvenuta negli ultimi anni e vista anche la proliferazione dell’innovazione in numerosi settori, tra cui certamente quello dei mezzi di pagamento che qui c’occupa.

Sotto questo profilo, è, infatti, innegabile che le nuove modalità di pagamento comportino l'utilizzo di nuove tecnologie che, se, da un lato, creano nuove opportunità per i consumatori e le società, dall'altro lato, facilitano però anche le opportunità di commissione di reati.

Alla luce di tutto quanto precede, innegabilmente bene ha fatto il legislatore europeo ad aggiornare nell’anzidetto senso la legislazione in materia.

Nella citata direttiva non si fa mistero, infatti, del fatto che, qui giunti, risultino «indispensabili misure di diritto penale efficaci ed efficienti al fine di proteggere i mezzi di pagamento diversi dai contanti da frodi e falsificazioni. In particolare, occorre un’impostazione comune del diritto penale per quanto riguarda gli elementi costitutivi della condotta criminale che contribuiscono o preparano il terreno all'effettiva utilizzazione fraudolenta dei mezzi di pagamento diversi dai contanti››.

A venire qui in emergenza, come noto, sono condotte criminali a tutti note quali, ad esempio, il phishing, lo skimming ovvero l’indirizzamento/reindirizzamento degli utenti d’un servizio di pagamento verso siti web falsi e/o inesistenti.

Proprio in quest’ottica, sotto la rubrica «[r]esponsabilità delle persone giuridiche«, l’art.10 della citata direttiva invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie affinché le società e le associazioni possano essere ritenuti responsabili dei reati commessi a loro vantaggio da un intraneus occupante un ruolo preminente in seno agli stessi.

Ed è proprio in attuazione di quanto ivi previsto che sarà inserito nel corpo del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il nuovo art. 25 octies.1.

Prevedendo l’introduzione di questa nuova fattispecie, il legislatore italiano ha potuto qui richiamare i reati d’indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, di frode informatica e di detenzione e diffusione d’apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti di cui rispettivamente agli artt. 493 ter, 640 ter e 493 quater c.p.

E’ ovvio che, anche in questo (nuovo) caso, pesanti sono le sanzioni, pecuniarie ed interdittive, previste.

Basti considerare, in proposito, come, per il delitto d’indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, alla società possa essere irrogata una sanzione pecuniaria potenzialmente pari, nel massimo, ad € 1.239.200.

E basti considerare, in proposito, come, per i delitti di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti e di frode informatica, alla società possa essere irrogata una sanzione pecuniaria potenzialmente pari, nel massimo, a € 774.500,00.

Senza considerare, come detto, le altrettanto pesanti sanzioni interdittive che, ex art. 9 comma 2 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, potranno essere qui applicate anche in chiave cautelare – il riferimento è qui, più precisamente, alle sanzioni interdittive dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi –.

Anche in questo caso e ancora una volta, insomma, l’unico vero scudo penale per imprenditori e imprese si conferma essere il MOG 231, unico meccanismo in grado di ridurre a livelli accettabili anche i rischi di commissione dei reati sopra analizzate.

articolo scritto con la collaborazione di Nicolò Superbi del team compliance di SCnet Compliance&Corporate e del focus team 231 di SC Avvocati Associati.