Privacy Today - Cyber Defense e GDPR

Privacy Today, la striscia quindicinale con Guido Scorza, avvocato, componente del collegio dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, ideata a condotta da Vittorio Colomba, avvocato, esperto di diritto delle nuove tecnologie, la cui prima edizione è andata in onda fino allo scorso mese di aprile ritorna in versione "summer" con due appuntamenti speciali.

Il primo giovedì 9 giugno alle ore 9, in diretta su Affaritaliani e YouTube, per parlare di Cyber Defense e GDPR. Lo scorso 30 maggio il collettivo Killnet, la cyber gang che nelle ultime settimane ha preso di mira l’Italia causando il down dei siti della Difesa, del Senato, dell’Aci e, nella notte del 16 maggio 2022, anche del sito della Polizia di Stato, ha parlato - in un messaggio su Telegram - di un colpo irreparabile all'Italia.

Una minaccia da non sottovalutare secondo Franco Gabrielli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzione di Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica.

In questo contesto, inserito nel più ampio scenario del conflitto in corso in Ucraina, qual è il ruolo dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali durante la cosiddetta guerra ibrida. I dati dei cittadini, sopratuttto quelli custoditi dalla Pubblica Amministrazione sono al sicuro?

In diretta Privacy Today - un caffè con Guido Scorza "summer edition" giovedì 9 giugno alle ore 9 su Affaritaliani e su YouTube.