Privacy Today - Incolumità digitale

Internet e i Social Network sono entrati prepotentemente nella quotidianità delle persone e sono al centro delle strategie di marketing e comunicazioni, nonché commeciali, delle aziende.

Esiste un'altra faccia della medaglia? Si può parlare di incolumità digitale?

Frances Haugen, l'informatica statunitense product manager di Facebook, ha rivelato come l'azienda fondata da Mark Zuckerberg risulta essere una delle aziende meno attente al tema della sicurezza e della privacy; rivelando inoltre che “quando Facebook non vuole risolvere un problema, si limita a dedicargli poco personale”, come è accaduto ad esempio per il tema della sicurezza degli utenti minorenni, o con il reparto che si occupa del controspionaggio.

Accuse pesanti che hanno costretto Menlo Park a correre ai ripari per preservare l'incolumità digitale e la salute dei più giovani.

Ma non solo. Secondo un’indagine della MIT Technology Review, la rivista bimestrale del MIT di Boston, alla vigilia delle elezioni statunitensi del 2020, alcune delle pagine più popolari di Facebook, parte di una rete più ampia che raggiungeva collettivamente quasi la metà dei cittadini americani, erano gestite da fabbriche di troll dell’Europa orientale.

Per l'ultimo appuntamento di Privacy Today, prima della pausa di estiva, Guido Scorza, avvocato, componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, parlerà di "incolumità digitale". Con lui Vittorio Colomba, avvocato, founder and partner di SC Avvocati Associati.

Diretta martedì 26 luglio dalle 9.30 (anche sul canale YouTube di SC Avvocati Associati, qui)