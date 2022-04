Privacy Today un caffè con Guido Scorza - 11/4/22

In una fotografia di una persona c’è molto di più di quello che si vede.

Il mercato dei dati biometrici, tra futuro e un nuovo territorio legale da esplorare.

Getty Images, l'agenzia fotografica con sede a Seattle negli Stati Uniti, leader nella fornitura di immagini per il commercio ed i consumatori con un archivio di 80 milioni di immagini e illustrazioni e più di 50.000 ore di filmati ha annunciato che quando acquisirà la fotografia di una persona non si accontenterà più di acquistare i diritti sull’immagine ma chiederà anche un permesso speciale per l’uso dei dati biometrici contenuti nel volto di una persona.

Lunedì 11 aprile, alle 9.30, quinto appuntamento con #PrivacyToday "un caffé con Guido Scorza" la striscia quindicinale che vede protagonista l'avvocato Guido Scorza, componente del collegio dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, con l'avvocato Vittorio Colomba.

