Quarta ondata Covid-19 e MOG231: l'importanza della compliance

S’ipotizza d’introdurre il super green pass e subito si rinfiamma il dibattito in materia.

Da quando s’è iniziato a ragionare di green pass, effettivamente, se le questioni si sono fatte sempre più accese, le opinioni sono state sempre più contrastanti.

Inizialmente adottato da 15 Stati membri, il green pass – recte: l’obbligatorietà del – caratterizza oggi la quasi totalità dell’Europa.

A partire dal 15 ottobre 2021, il sopracitato green pass entra a far parte della realtà aziendale, soprattutto in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto quest’ultimo diventa obbligatorio per l’accesso ai luoghi di lavoro, sia privati che pubblici.

Ragionando d’imprese e, più specificamente, di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, infatti, l’affaire green pass sembrerebbe essere di fondamentale importanza, se solo si considera che, come noto, il decreto c.d. Cura Italia ebbe a qualificare il contagio ex virus Covid-19 alla stregua d’infortunio sul lavoro.

Con la conseguenza, per quel che qui importa, che, nell’ipotesi in cui l’anzidetto contagio avvenga a causa dell’omessa adozione, da parte del datore di lavoro, delle doverose cautele in materia, allo stesso potrebbe essere imputata la violazione degli articoli 590 – lesioni personali colpose – e 589 – omicidio colposo – del codice penale.

Ciò sul presupposto d’aver inteso risparmiare sulle “spese” aziendali e, dunque, in ultima analisi, sulla sicurezza stessa.

La qual cosa involgerebbe pure l’impresa, potendo alla stessa essere imputata la violazione dell’articolo 25 septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, numero 231.

Ed è qui – esattamente qui – che entra in azione il MOG 231.

Perché l’unico vero scudo penale per l’impresa è appunto rappresentato dall’adozione, da parte della stessa, d’un MOG 231.

L’adozione e l’attuazione d’un MOG 231 danno la possibilità alla società, appunto, di tutelarsi, dimostrando alle autorità che l’illecito è stato commesso eludendo fraudolentemente lo stesso, e che quindi ne dovranno rispondere solamente i diretti interessati e non la società stessa.

Il MOG 231 concede quindi alla società la possibilità di mettersi in gioco nel procedimento penale, cosa che non sarebbe possibile nel caso in cui l’anzidetto MOG non sia stato attuato.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, d’altro canto, delinquere, per quanto strano ciò possa sembrare, è semplicissimo.

Basta una semplice omissione, per esempio, in materia di controllo del green pass d’un lavoratore, per ritrovarsi da un momento all’altro imputati nell’ambito d’un processo penale e come persona fisica e, soprattutto, come persona giuridica – vale a dire come impresa -, rischiando sanzioni, interdittive e, soprattutto, pecuniarie, davvero afflittive.

A seguire, analizziamo un esempio pratico.

Il sopracitato decreto impone l’obbligo di controllo del green pass da parte del datore di lavoro a tutti i dipendenti, anche a campione, durante la giornata lavorativa.

Nel caso in cui, per esempio, quest’ultimo controllo venga meno e ne consegua una lesione del dipendente o, eventualmente, la morte di quest’ultimo, la società risulta imputata in un procedimento penale.

In assenza d’un MOG 231 la società non ha possibilità di tutela.

L’adozione di quest’ultimo, invece, concede alla società la possibilità di dimostrare la sua – eventuale – innocenza, per esempio dimostrando che il datore di lavoro, o il suo delegato in materia, abbia eluso la procedura in essere, cagionando un danno al dipendente, e evitando quindi di subire le sopracitate sanzioni.

I reati che possono essere commessi da una società, in materia di Covid-19, non si limitano però ai soli riguardanti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Se parliamo d’informatica, visto e considerato il fatto che, a causa del Covid-19, lo smart working sta prendendo sempre più piede, i reati informatici posso essere sempre dietro l’angolo. Basti pensare alla moltitudine di reati che i dipendenti possono compiere, mediante l’utilizzo degli anzidetti dispositivi, in assenza di controlli imposti dalla società.

Come se non bastasse, è perseguibile penalmente – per detenzione e diffusione abusiva di codici d’accesso a sistemi informatici o telematici – anche il datore di lavoro che richiede all’amministratore di sistema le password d’accesso alle caselle mail dei dipendenti, al fine di rafforzare il controllo nei confronti di quest’ultimi.

Assieme ai reati informatici, anche i reati societari, in relazione al Covid-19, sono un tema rilevante. Basti pensare a un’azienda che, in un momento di difficoltà economica causata dall’attuale emergenza sanitaria, cerchi di effettuare false comunicazioni sociali al fine d’occultare il problema d’una ipotetica bancarotta.

Anche i delitti contro l’industria e il commercio sono soliti verificarsi in queste situazioni d’emergenza: per esempio il datore di lavoro potrebbe fornire ai propri dipendenti DPI contraffatti o comunque non idonei, dato l’alto costo che hanno al momento e la difficoltà nel reperirli.

Facendo capo alle anzidette considerazioni, non è difficile dedurre che la responsabilità della persona giuridica – ovvero la società –, al contrario di quanto si possa pensare, sussiste in una moltitudine di casi che sono, purtroppo, ignorati.

È perciò bene tutelarsi in anticipo attraverso l’adozione e l’attuazione d’un MOG 231, al fine d’evitare d’incorrere in sanzioni che possono portare la società a subire grandi perdite economiche e, nei casi peggiori, al fallimento.

articolo scritto con la collaborazione di Simone Tacconi del team compliance di SCnet Compliance&Corporate e del focus team 231 di SC Avvocati Associati.