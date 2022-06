Reati tributari, responsabilità (para-) penale delle società e MOG231

Con d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 (conv., con modif., in l. 19 dicembre 2019, n. 157), come noto, il legislatore interpolava il corpo del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, introducendo nell’ambito dello stesso il nuovo art. 25 quinquiesdecies (rubricato «Reati tributari».

Così operando, il legislatore chiudeva la stagione delle polemiche aventi a oggetto i controversi rapporti tra reati tributari e responsabilità (para-)penale delle società: di lì in avanti, infatti, nessuno avrebbe più revocato in dubbio la necessità di mappare anche i reati tributari, prevenendone la commissione mediante specifiche attività di risk assessment.

Proprio in quest’ottica, anzi, s’appalesa interessante la recentissima sentenza di legittimità n. 16302 (Cass. pen., sez. III, 28 aprile 2022, n. 16302) nell’ambito della quale la Corte di cassazione è stata chiamata a considerare in merito all’applicazione, in subiecta materia, degli artt. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e 25 quinquiesdecies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 nell’ipotesi d’interposizione fittizia di manodopera.

Ora: che, nell’attualità, la tax-compliance rappresenti una “cosa” con la quale, volente o nolente, qualsivoglia impresa che intenda fare business in modo giuridicamente sostenibile deve necessariamente fare i conti non sembra revocabile in dubbio.

Ma non sembra revocabile in dubbio nemmeno il fatto che, nell’attualità, per essere tax-compliant, le imprese debbano dare vita a attenta autovalutazione preventiva del rischio finalizzata a fotografare le possibili condotte idonee a integrare gli estremi propri di reati tributari quali quello che qui c’occupa.

Di qui, la necessità d’individuare in via preventiva le aree a rischio di commissione-reati e i correlativi processi cosiddetti sensibili.

Di qui l’assoluta necessità d’individuare altresì le funzioni aziendali chiamate a gestire gli anzidetti processi, nonché i presidi di controllo esistenti.

Come suggerito dalle stesse best practise (CNDCEC-ABI-CNF-Confindustria), peraltro, in subiecta materia, l’asticella dovrà essere posizionata all’altezza della fraudolenta elusione del MOG 231.

A venire qui in emergenza è concetto che, pur essendo passato in rassegna già a livello testuale dall’art. 6 comma 1 lett. c) d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, è tradizionalmente oggetto d’imbarazzi interpretativi.

Certamente c’è, però, che a venire qui in emergenza è un elemento; un elemento negativo del fatto, con tutto ciò che ne consegue dal punto di vista probatorio: a mente dell’art. 6 comma 1 lett. c) d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, infatti, sarà onere della società provare, al di là d’ogni ragionevole dubbio, che le persone in posizione apicale hanno by-passato i protocolli societari mediante vere e proprie condotte ingannatorie.

Vere e proprie condotte ingannatorie che devono avere indotto in errore la società, impedendo alla stessa d’intercettare ex ante le condotte non-compliant proprie della dirigenza aziendale.

Se quanto precede è corretto, non v’è allora chi non veda come, nell’attualità, le imprese che davvero vogliano fare business in modo giuridicamente sostenibile debbano iniziare a comprendere l’importanza degli obblighi di diligenza che gravano in capo alle stesse.

Ma più importante ancora è comprendere come, nell’attualità, i MOG 231 che s’andranno a costruire in difesa d’imprenditori e imprese non possano che essere integrati, dovendo necessariamente tenere in debita considerazione una congerie d’adeguati assetti organizzativi e, per tale via, la pluralità che, nell’attualità appunto, contrassegna l’arcipelago della compliance aziendale.

Proprio in quest’ottica, non deve anzi stupire il fatto che la più moderna dottrina parli oggi di singoli frammenti di compliance (A. Esposito).

Di singoli frammenti di compliance a cui ancorare, per il futuro, singole sezioni degli anzidetti modelli anche e soprattutto nella prospettiva, invero fondamentale, di dare vita a MOG 231 sagomati a partire da un vero e proprio «approccio olistico» che si rifletta, in primis, sulla parte generale degli stessi.

Se così stanno le cose, ragionandosi qui di reati tributari, il riferimento non può che essere alla tax-compliance.

Com’è stato correttamente osservato, infatti, l’introduzione, a livello sistematico, del c.d. cooperative compliance approach, se, per un verso, ha condotto i contribuenti a porre in essere attività in grado di facilitare i compiti propri dell’amministrazione finanziaria, per l’altro verso, ha condotto le aziende a costruire modelli di gestione e di controllo del rischio fiscale in grado di garantire all’amministrazione finanziaria l’affidabilità e la veridicità delle correlative dichiarazioni fiscali.

Volendo dare vita a sistemi integrati di controllo davvero capaci di mitigare anche i rischi fiscali, insomma, ben potrebbero le imprese (iniziare a) costruire MOG 231 contenenti anche sezioni pensate per rilevare, misurare, gestire e controllare specificamente gli anzidetti rischi.

L’esperienza della cooperative compliance, in quest’ottica, ben potrebbe effettivamente rappresentare la strada per il futuro (A. Esposito).