Ri-organizzazione aziendale e MOG231: la vera ri-partenza inizia a settembre

S’avvicina settembre e, con esso, (quella che s’auspica essere) la vera ri-partenza; e s’inizia a parlare sempre più di ri-organizzazione aziendale.

Corretto.

Ma il punto è: cosa significa organizzazione?

Le scienze aziendalistiche sono chiare in merito: organizzazione è sinonimo di modalità e di coordinamento: di modalità secondo le quali s’effettua la suddivisione del lavoro in compiti distinti e di coordinamento degli anzidetti compiti in vista del raggiungimento d’un obiettivo comune.

Organizzazione, insomma, è concetto che parametra un raggruppamento: un raggruppamento di persone che condividono un fine e che operano sulla base di meccanismi finalizzati a raggiungere l’anzidetto fine.

Ma raggiungere l’anzidetto fine, come noto, implica adottare comportamenti: comportamenti specifici improntati a diritti e doveri e, soprattutto, a ruoli predeterminati.

Se quanto precede è corretto, possiamo, dunque, affermare che organizzazione, in ultima analisi, significhi cultura (intesa essa alla stregua di valori condivisi) e, più precisamente, cultura adattiva: soprattutto nell’attualità, infatti, il contesto ambientale proprio d’ogni singola azienda è sempre più soggetto a rapidi quanto imprevisti cambiamenti.

Gli anzidetti cambiamenti, è innegabile, possono pregiudicare il raggiungimento dell’obiettivo comune.

Di qui, soprattutto di qui, la necessità, sempre più figlia di quest’incerta attualità, di ri-organizzare la propria azienda nell’ottica di perseguire e, se possibile, raggiungere l’obiettivo comune con ragionevole sicurezza.

La ri-organizzazione aziendale, insegnano le scienze aziendalistiche, è una variabile; una variabile progettabile, pianificabile e misurabile alla stregua di parametri quali l’efficienza, l’efficacia e la flessibilità.

In quest’ottica – questo è il punto –, già il solo migliorare, verso l’interno, il funzionamento aziendale significa ri-organizzare in melius la propria azienda.

Migliorare, verso l’interno, il funzionamento aziendale significa innanzitutto costruire o, se già esistenti, implementare procedure aziendali (intese esse alla stregua di precisa descrizione di compiti e di responsabilità) nella consapevolezza che le stesse sono ciò che:

permette di specificare ex ante quali dovranno essere i comportamenti da adottare in relazione a compiti (da svolgere) e situazioni (da affrontare);

< > assicura la stabilità nell’esecuzione dei compiti (da svolgere); garantisce la sostituibilità del personale operante nel tempo e nello spazio. l’efficacia e l’efficienza delle attività gestionali; l’attendibilità e la tempestività delle informazioni; la conformità dei comportamenti aziendali a leggi e regolamenti vigenti.

Costruire o, se già esistenti, implementare procedure aziendali e sistemi di controllo interno, in sostanza, significa adottare/aggiornare i modelli organizzativi e gestionali ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 – cc.dd. MOG 231 – (intesi essi alla stregua di strumenti volti a pre-venire la responsabilità penale delle società in relazione a reati commessi, nell’interesse ovvero a vantaggio delle stesse, da persone fisiche che operano in nome e per conto delle medesime) nella consapevolezza (che quest’incerta attualità sempre più impone a chi davvero voglia fare business in termini corretti e compliant) che gli stessi rappresentano l’unico vero scudo penale previsto ex lege per imprese e imprenditori.

L’attualità – la moderna realtà socio-economica – è complessa.

A tal punto complessa che nessuno, oggi, può revocare in dubbio il fatto che un’azienda che intenda davvero “stare sul mercato” non si possa più limitare a prevenire unicamente i cc.dd. rischi classici, ma debba necessariamente prevenire altresì i rischi legati alla (mancata) compliance normativa.

Nell’ottica della vera ri-partenza che attende le imprese italiane, insomma, è (sempre più) necessario cambiare prospettiva.

E’ (sempre più) necessario (imparare a) confrontare i costi propri degli anzidetti sistemi di controllo interno con quelli che sono i benefici innegabilmente rappresentati dal contenimento, totale o parziale, degli anzidetti rischi, anche legali.

Nella consapevolezza che, essere in linea sotto il profilo proprio della compliance normativa, significa dotare l’azienda di “sensori” pensati per tenere sotto costante osservazione l’andamento di fattori critici che, in quanto tali, possono precludere il raggiungimento degli obiettivi aziendali.