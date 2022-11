SANZIONI, CONFISCA, SENTENZA DI CONDANNA E MODELLO 231: FARE PRESTO.

Nell’illustrare la compliance aziendale sub specie di modello 231 s’è spesso soliti definire le sanzioni,interdittive e pecuniarie, che il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 prevede [laddove le persone che operano in nome eper conto della società commettano reati nell’interesse/a vantaggio della stessa] come penetranti.

L’aggettivo penetrante coglie certamente nel segno.E coglie certamente nel segno perché a venire qui in emergenza, oggettivamente, sono sanzioni,interdittive e pecuniarie, a tal punto penetranti da avere finanche condotto la dottrina a ragionare intermini di truffa delle etichette: per quanto il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, infatti, parli formalmente diresponsabilità amministrativa delle società, nessuno dubita del fatto che, dal punto di vista sostanziale, lesanzioni che qui c’occupano contrassegnino vere e proprie sanzioni penali.E ciò, non solo perché le stesse vengono irrogate nell’ambito d’un processo penale da parte d’un giudicepenale, ma anche e soprattutto perché le medesime s’appalesano appunto penetranti.

Penetrante, in consimile contesto, significa severo.E severe le anzidette sanzioni, interdittive e pecuniarie, lo sono oggettivamente, se solo si considera che,per i casi più gravi, è finanche prevista la pena di morte della società sub specie d’interdizione definitivadall’esercizio dell’attività.Ma procediamo con ordine.

S’è soliti dire [e ciò corrisponde a verità] che la sanzione pecuniaria è indefettibile.Lo è.Stabilisce, infatti, l’art. 10 comma 1 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 che «[p]er l’illecito amministrativodipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria».Lo è [e questo è l’elemento di novità rispetto ad un modello, quello proprio del codice penale, tradizionalmente imperniatosul concetto di misura fissa (multa/ammenda da € X a € Y)] e «viene applicata» [prosegue l’art. 10 comma 2 d.lgs. 8 giugno2001, n. 231] «per quote in un numero non inferiore a cento e non superiore a mille».

Con quali conseguenze?Con la conseguenza, per quel che qui importa, d’essere ugualmente penetrante, in termini proporzionali,e per la piccola azienda e per la grande azienda: in termini proporzionali, infatti, X quote peseranno inmodo uguale tanto sulla piccola azienda quanto sulla grande azienda.

Perché?Perché, una volta stabilito il numero di quote in base alla gravità del reato e alla responsabilità della società,il giudice penale determinerà l’importo della singola quota oscillando tra un minimo d’€ 258 e un massimod’€ 1.549 e ciò farà [specifica l’art. 11 comma 2 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231] in base «[a]lle condizioni economichee patrimoniale dell[a società] allo scopo [appunto] di assicurare l’efficacia della sanzione».

Da quanto precede discende [e questa, a ben guardare, è la ragione per la quale l’aggettivo penetrante non intende quiassumere valenza terroristica, ma semplicemente valenza descrittiva d’un fenomeno], insomma, che a venire qui inemergenza, in astratto, potranno essere sanzioni pecuniarie pari ad € 258.000, nel minimo e ad €1.549.000, nel massimo.

Ma v’è di più.E v’è di più perché, accanto alle anzidette sanzioni pecuniarie, come detto, si situano le sanzioniinterdittive previste dall’art. 9 comma 2 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.Il riferimento è qui, più precisamente, all’interdizione dall’esercizio dell’attività, alla sospensione/revocadelle autorizzazioni/licenze/concessioni funzionali alla commissione del reato, al divieto di contrattarecon la pubblica amministrazione, all’esclusione da agevolazioni/finanziamenti/contributi/sussidi,nonché al divieto di pubblicizzare beni/servizi.

Con l’avvertenza, per quel che qui importa, che, ex art. 13 comma 2 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, lesanzioni interdittive che qui c’occupano hanno durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.Esse, però e questo è dato fondamentale, non s’applicano [chiarisce il successivo art. 17 comma 1 d.lgs. 8 giugno2001, n. 231] se, prima della dichiarazione d’apertura del dibattimento di primo grado, la società, tra le altrecose, ha adottato e attuato il modello 231.

Se si considera, qui giunti, che, mentre l’art. 19 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 prevede la confisca delprezzo/profitto del reato, il precedente art. 18 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 stabilisce la pubblicazionedella sentenza di condanna in caso d’applicazione, in danno della società, d’una sanzione interdittiva,davvero si comprendono immediatamente le ragioni per le quali, nell’attualità, per stare sul mercato e farebusiness in modo sostenibile bisogna avere adottato e attuato un modello 231.

L’unico scudo penale per imprese e imprenditori, infatti, è rappresentato dal modello 231, unicostrumento in grado di scongiurare le gravissime conseguenze che, a causa del penetrante impiantosanzionatorio previsto dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 oggettivamente si possono verificare in dannodella società laddove le persone che operano in nome e per conto della stessa commettano reatinell’interesse/a vantaggio della medesima.

articolo scritto con la collaborazione di Marica Coppola del Focus Team 231 di SC Avvocati Associati