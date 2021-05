Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso Facebook su una sanzione Antitrust che giudica ingannevole presentarsi agli utenti come gratis mentre, in realtà, il social farebbe pagare in dati personali. Una sentenza che ora apre interrogativi sui massimi sistemi di privacy e data economy.

Ne hanno parlato Guido Scorza, Componente del collegio del garante per la protezione dei dati e Vittorio Colomba, avvocato, esperto di diritto delle nuove tecnologie, privacy e data protection.