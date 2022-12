SICUREZZA SUL LAVORO, MODELLO 231 E RSPP: STORIA D’UN RAPPORTO BIOUNIVOCO

1.

Autonomamente disciplinata dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, a far data dall’anno 2007, la materia della sicurezza sul lavoro affonda le proprie radici altresì nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Con l’innesto, nel corpo del citato decreto legislativo, dell’art. 25 septies, infatti, il legislatore ha inteso punire la società anche nell’ipotesi nella quale, per colpa, le persone che operano in suo nome e per suo conto abbiano cagionato la morte ovvero una lesione personale con violazione delle norme antinfortunistiche.

2.

In materia di sicurezza sul lavoro, come noto, un ruolo fondamentale è rivestito dal RSPP.

Vero e proprio punto di riferimento, per il datore di lavoro, per la valutazione, la programmazione e la consulenza in materia, infatti, il RSPP è il soggetto ex lege chiamato a individuare i fattori di rischio, a valutare i rischi, a elaborare misure di prevenzione e protezione, a elaborare procedure di sicurezza, nonché a proporre programmi d’informazione e formazione [art. 33 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81].

3.

Prima di procedere oltre nel ragionamento, però, qui giunti, sembrerebbe opportuno sgombrare, seppur incidentalmente, il campo dagli equivoci.

S’è soliti affermare che la responsabilità del RSPP siano esclusivamente di matrice civilistica [sub specie di responsabilità extracontrattuale/contrattuale].

Ma non è così.

4.

E non è così perché, per quanto il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non preveda specifiche sanzioni in danno del RSPP, è pacifico che questi ben possa essere chiamato a rispondere in sede penale dell’infortunio occorso alla persona ogni qual volta lo stesso sia stato causato dall’inosservanza di compiti di prevenzione e protezione propri del RSPP.

5.

È quanto risulta dall’evoluzione giurisprudenziale sul tema, che, traendo le mosse dalla sentenza di legittimità n. 23929 [a mente della quale il RSPP era considerato alla stregua di mero consulente del datore di lavoro. Così, Cass. pen., sez. IV, 10 giugno 2009, n. 23929], è culminata nella sentenza di legittimità n. 34311 [che ha stabilito il principio di diritto per il quale, per converso, pur non rivestendo ruoli operativi, il RSPP non può essere considerato alla stregua di mero consulente del datore di lavoro, ben potendo lo stesso con-causare l’evento morte/lesioni personali ogni qual volta il medesimo agisca con imperizia, negligenza ovvero imprudenza. Così, Cass. pen., sez. IV, 20 luglio 2018, n. 34311].

6.

Ciò chiarito e volendo, qui giunti, riannodare i fili del ragionamento, pare opportuno ricordare come, a mente dell’art. 6 d.lgs 8 giugno 2001, n. 231, la società non risponda del reato commesso dalle persone che operano in suo nome e per suo conto se dimostra, non solo, d’avere adottato, ma anche d’avere efficacemente attuato un modello 231.

7.

Il punto è che, in materia di sicurezza sul lavoro, come ricordato, ancora recentemente, dalla sentenza di legittimità n. 13575, s’ha colpa in organizzazione e, conseguentemente, responsabilità penale della società anche laddove a stagliarsi sullo sfondo sia la mancata effettuazione d’un’adeguata formazione anche sub specie d’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi «in merito agli specifici rischi del processo produttivo» [Cass. pen., sez. IV, 5 maggio 2020, n. 13575].

8.

Nell’ottica dei giudici di legittimità, infatti, anche consimile omissione ben può contrassegnare un fattore atto a garantire alla società maggior produttività a discapito della sicurezza sul lavoro, con tutto ciò che ne consegue in punto d’effettiva possibilità di chiamare a rispondere la stessa in sede penale per violazione del citato art. 25 septies.

9.

Se quanto precede è corretto, viste anche le penetranti sanzioni, interdittive e pecuniarie, passate in rassegna dallo stesso art. 25 septies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nell’ottica d’implementare in modo efficace tutte le misure di prevenzione e protezione, non v’è chi non veda quanto importante risulti l’affidarsi a RSPP esperto e professionale.

In difetto, in subiecta materia, appare davvero difficile anche solo pensare di costruire un modello 231 effettivamente in grado di scudare imprenditori – recte: datori di lavoro – e imprese.

10.

Ribaltando l’ottica del ragionamento, però, da quanto precede discende che un modello 231 correttamente costruito, in subiecta materia, non scudi solo imprenditori – recte: datori di lavoro – e imprese, ma anche quel RSPP che, nell’ottica della giurisprudenza di legittimità, come detto, ben può rispondere a sua volta in sede penale della con-causazione dell’evento morte/lesioni personali [Cass. pen., sez. IV, 20 luglio 2018, n. 34311].