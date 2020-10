Smartworking: perché abbiamo smesso di chiamarlo telelavoro?

Non mi esprimo sull’introduzione, nel nostro linguaggio, di termini di origine inglese anche se questa prassi, soprattutto in alcuni contesti aziendali, ha assunto proporzioni pressoché dilaganti. C’è chi sembra non poter rinunciare alla tentazione di colorare i propri discorsi con qualche anglicismo e chi, invece, proprio non li sopporta.

Ci si può forse limitare a riflettere sul fatto che molte espressioni sono utilizzate semplicemente a sproposito.

Questo è ciò che capita all’ormai inflazionata locuzione “smartworking”, di frequente utilizzata a dispetto del suo reale significato, come se qualcuno chiamasse weekend l’accoppiata di giorni mercoledì/giovedì.

Nella più parte dei casi, imprese e pubblica amministrazione hanno fatto ricorso al telelavoro, non allo smartworking e la questione non ha unicamente rilevanza lessicale, perché fraintendendo il significato delle parole, il rischio è quello di non afferrare il cambiamento che esse suggeriscono.

Si tratta di una evoluzione, anche culturale, che è possibile cogliere proprio analizzando la differenza strutturale tra il tradizionale telelavoro e lo smartworking.

Il primo non è altro che un diverso modo di intendere lo svolgimento della prestazione professionale la cui natura, tuttavia, rimane sostanzialmente invariata. Datore di lavoro e lavoratore accordano il trasferimento della postazione in altro luogo, ma l’attività si svolge, seppur al di fuori dell’azienda, esattamente come si sarebbe dovuta sviluppare al suo interno (Art. 1, comma 1 dell’accordo quadro europeo sul telelavoro stipulato a Bruxelles il 16 luglio 2002 tra CES/UEAPME e CEEP, recepito con l’accordo interconfederale del 9 giugno 2004).

Basti pensare al caso del dipendente che lavora da casa e si collega all’ufficio grazie agli strumenti di comunicazione informatici e telematici messi a sua disposizione.

Dal punto di vista normativo, nei rapporti tra i privati, il legislatore non interviene in modo particolarmente incisivo, sicché le parti hanno il potere di concordare, attraverso il ricorso alla contrattazione collettiva ed individuale, le modalità di svolgimento del telelavoro, compatibilmente con la realtà in cui si trovano ad operare e con le risorse a loro disposizione.

Lo smartworking è un’altra cosa.

Con la L. 81/2017, difatti, è stata elaborata una disciplina di lavoro agile, anche detto smartworking, che permette al lavoratore di organizzare le proprie mansioni in forma sostanzialmente indipendente: non sono previsti vincoli specifici in tema di orario, mentre la produzione è organizzata per fasi, cicli ed obiettivi.

Si tratta di una libertà, tuttavia, che non dev’essere intesa come carenza di regole specifiche: affinché il ricorso al lavoro c.d. “agile” sia regolare, l’impresa che se ne intende avvalere deve, preventivamente, stipulare uno specifico accordo scritto con il lavoratore. L’accordo deve contenere un’adeguata descrizione delle modalità di erogazione della prestazione, del potere direttivo e di controllo riservato al datore di lavoro, e perfino dei tempi di disconnessione del dipendente dallo strumento informatico, al fine di garantire una adeguata alternanza tra ore di lavoro e di riposo.

Il diritto alla disconnessione, tema sicuramente di particolare attualità, è già stato oggetto di un precedente approfondimento, sempre su Compliance Cafè (“Smart working: benefici immediati e costi a lungo termine”, https://www.affaritaliani.it/blog/compliance-cafe/smart-working-benefici-immediati-costi-a-lungo-termine-685165.html).

L’emergenza sanitaria ha comportato l’introduzione di alcune modifiche, aventi carattere temporaneo, rispetto all’assetto fin qui descritto, sostanzialmente allo scopo di favorire il rapido svuotamento degli uffici, senza con ciò intaccare oltre lo stretto necessario la quantità e qualità del lavoro prodotto.

Il DPCM del 25 febbraio 2020 e quello dell’1 marzo 2020, come ormai noto, hanno introdotto una procedura fortemente semplificata: al posto del citato accordo scritto è sufficiente compilare una semplice autodichiarazione – redatta in base al DPR 445/2000 e conservata in azienda – attestante che il lavoro agile è stato attivato a seguito della dichiarazione del Governo dello stato di emergenza nazionale.

In realtà, come prima evidenziato, in molti hanno semplicemente “spostato” le postazioni lavorative al di fuori dell’azienda, lasciando invariati gli orari e le modalità operative di svolgimento della prestazione.

Ma questo è telelavoro, non smartworking.

Eppure, c’è qualcosa di buono nello smartworking che il telelavoro non ha, e non si tratta solo del maggiore appeal (e non “attrazione”, così facciamo arrabbiare gli anglofobi) dell’espressione straniera.

Dovremo essere bravi nel raccogliere la sfida insita in quel termine che ci piace tanto e che impone di focalizzarsi sul lavoratore, promosso a “capo di se stesso”, vincolato non più da scansioni temporali imposte da terzi, bensì dal risultato.