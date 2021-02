Social network, reti e pesci

Grazie ai social, il termine “rete” sta progressivamente declinando verso il suo significato ittico.

Perché l’espressione “utente”, in questo contesto, davvero in molti casi potrebbe essere sostituita con quella di “pesce”.

Gustosa preda, tendenzialmente ignorante (nel senso di colui che ignora, nel caso di specie, i propri diritti e le dinamiche che sovrintendono il funzionamento del sistema), pronta a farsi catturare da una rete, in uno con il proprio branco.

Cosa rimane nella rete è presto detto: dati e informazioni. Utilizzate chissà come e chissà da chi.

L’ultimo caso è quello di Clubhouse, nuova mania giovanile, che nell’arco di pochissimo tempo ha visto entrare nella propria rete circa tre milioni di nuovi pesci. Ne aveva due, ora ne ha cinque. In una manciata di giorni. Il bello della rete.

La novità del momento, cioè un social interamente vocale. Un sistema esclusivo, basato su un meccanismo ad “inviti”: se qualcuno non ti presenta, non puoi entrare nel club del momento.

Quante esche in questa rete!

C’è già traccia di aspiranti membri disposti a pagare pur di ottenere un invito. La quota varia da 30 a 100 euro.

E una volta nella rete?

L’informativa privacy si trova su un sito (notion.so) che non c’entra nulla con il sito ufficiale della App (joinclubhouse.com). È interamente in inglese e se si fa lo sforzo di operare una traduzione, a dispetto del principio di accountability, si scopre che l’utente è così ammonito: “usi il servizio a tuo stesso rischio”.

Della descrizione delle misure di sicurezza non c’è traccia.

È previsto il conferimento di un unico consenso, sia per l’accettazione delle condizioni del servizio, sia per tutte le finalità del trattamento. Non è prevista la possibilità di ritirare i consensi, e la portabilità dei dati appare una chimera.

Senza contare che Clubhouse non tratta solo dati audio, ma svolge una vera e propria attività di profilazione degli utenti.

Ultima postilla: la società che gestisce il social è Californiana, ed è probabile che i dati raccolti finiscano negli Stati Uniti, senza che il trasferimento sia regolato così come previsto dal GDPR.

Eppure, la caduta del Privacy Shield è ormai nota (qui).

A proposito, non v’è traccia di un rappresentante europeo (previsto dall’art. 27 del GDPR) né di un DPO, per quanto cinque milioni di utenti, con ogni probabilità integrino un trattamento di dati “su larga scala”.

Pesci. Cinque milioni di pesci nella rete.

Clubhouse viene poco dopo le plurime irregolarità rilevate dal Garante Privacy a carico di Tik Tok.

Una bambina morta per soffocamento all’esito di uno stupido gioco.

Aveva dieci anni ed era troppo piccola per essere ammessa al social, non doveva essere accreditata, ma Tik TOk non aveva nessun valido meccanismo di controllo dell’età anagrafica.

I controlli, si sa, sono contrari alla fluidità con cui i dati devono essere raccolti.

Velocità, immediatezza, facilità. Il pesce, nella rete, ci deve arrivare senza trovare ostacoli.