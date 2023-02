TRASFERIMENTO DATI IN USA: LA SITUAZIONE DOPO LA CADUTA DEL PRIVACY SHIELD

Il 16 luglio 2020 cadeva nel nulla la decisione di adeguatezza del Privacy Shield, uno scudo per la privacy tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti, giunto al capolinea per ordine della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE).

Per colmare il vuoto lasciato dalla decisione della Corte sul regime del trasferimento transfrontaliero dei dati personali e per il precipuo scopo di superare le preoccupazioni sollevate dalla medesima, nel mese di marzo 2022 la Commissione europea e gli Stati Uniti raggiunsero un’intesa, definita per principi, denominata Trans-Atlantic Data Privacy Framework.

Nello specifico, il Trans-Atlantic Data Privacy Framework ha nel suo mirino l’attività di sorveglianza svolta dall’autorità dell’Intelligence, rispetto alla quale impone l’adozione di nuove garanzie dirette ad assicurare che il trattamento di dati personali osservi i principi di necessità e proporzionalità in relazione ad obiettivi di sicurezza nazionali definiti.

L’intesa, inoltre, prevede quale ulteriore garanzia la definizione di un meccanismo di reclamo a favore dei ricorrenti europei i cui dati sono trattati dalle predette autorità, nonché l’istituzione di un giudice di seconda istanza (Data Protection Review Court).

In aggiunta, per le società statunitensi che elaborano dati personali trasferiti dall’Unione Europea, è stabilito quale requisito di legittimità del trattamento di autocertificare l’adesione ai principi dettati dal Data Privacy Framework al Dipartimento del Commercio americano.

Sulla scia dell’accordo UE-USA, il 7 ottobre 2022 il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato un ordine esecutivo che, per l’appunto, impone restrizioni ai programmi di sorveglianza delle autorità americane.

L’ordinanza, che non ha forza di legge, trattandosi di mera direttiva interna, è diretta ad attuare gli impegni che gli Stati Uniti hanno assunto verso la Commissione europea per mezzo dell’intesa. Tali impegni, come riportati nell’ordinanza, possono essere così sintetizzati:

1. l’adozione di garanzie per limitare l’accesso ai dati personali da parte dell’Intelligence statunitense;

2. la previsione di controlli più accentuati ed incisivi sull’operato dell’Intelligence, in particolare, rispetto all’adozione delle predette misure di garanzia;

3. la previsione di una procedura per il ricorso dinnanzi alla Data Protection Review Court che giudicherà sulle istanze di secondo grado e potrà adottare decisioni correttive vincolanti. In particolare, la Corte sarà composta da membri esterni al governo degli Stati Uniti, nominati sulla base di qualifiche specifiche, ed indipendenti, ossia che non potranno ricevere istruzioni dal governo medesimo.

Allo stato attuale, l’iter per l’approvazione di una decisione di adeguatezza è fermo presso il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB o European Data Protection Board): lo scorso 13 dicembre la Commissione europea ha trasmesso la bozza di decisione al Comitato, riconoscendo l’adeguatezza degli standard di protezione dei dati personali previsti dal quadro giuridico statunitense.

Successivamente, seguirà l’eventuale “via libera” del Comitato dei rappresentanti degli Stati Membri dell’Unione Europea, con il controllo del Parlamento europeo, nonché in ultima istanza l’adozione della decisione, nella versione definitiva, per opera della Commissione UE.

Nell’attesa che si esprima il Comitato, c’è già chi ha manifestato il proprio malcontento, si tratta di un nome certamente noto nella scena internazionale in tema di trasferimento dei dati personali oltreoceano: Max Schrems, l’avvocato austriaco al quale si ispirano le due sentenze storiche che hanno condotto all’invalidità delle precedenti decisioni di adeguatezza UE-USA (cc.dd. del Safe Harbour e Privacy Shield).

Shrems ha subito reso note al pubblico le sue intenzioni: “Analizzeremo la bozza di decisione in dettaglio nei prossimi giorni. Poiché la bozza di decisione si basa sul noto Ordine Esecutivo, non vedo come possa sopravvivere a un ricorso alla Corte di Giustizia. Sembra che la Commissione europea emetta decisioni simili in continuazione, in palese violazione dei nostri diritti fondamentali”.