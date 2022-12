UN ANNO DI PRIVACY

Secondo episodio di "Privacy Today un caffè con Guido Scorza" l'appuntamento quindicinale tra Guido Scorza, Componente del Garante per la protezione dei dati personali e Vittorio Colomba, avvocato esperto di diritto delle nuove tecnologie.

Si parlerà del 2022 dal punto di vista della privacy tra grandi cambiamenti e progetti per il futuro, in Italia e in Europa.

In diretta giovedì 22 dicembre alle 9.15.