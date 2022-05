Un caffé con... Antonella Negri Clementi

Ospite del nostro caffé, questa settimana, Antonella Negri-Clementi, partner fondatore, Presidente e AD di Global Strategy, società internazionale di Management Consulting e Corporate Finance con uffici a Milano, Varsavia e Praga fondata nel 2006.

Partiamo dall'attualità. Due anni di pandemia, che anche se ha allentato la morsa non è ancora finita. Il fronte di guerra aperto in Ucraina dallo scorso 24 febbraio, con le conseguenze di aumenti dei costi dell'energia e delle materie prime. Gli assetti geopolitici in mutamento, quanto è importante, oggi, per un'azienda avere una o più unità di risk management?

«Le situazioni che abbiamo vissuto negli ultimi anni, dalla pandemia all’attuale crisi geopolitica, hanno indubbiamente messo in evidenza che le aziende maggiormente strutturate, quindi anche con un'unità di risk management, siano riuscite a gestire più efficacemente il business. Aggiungo che nei settori regolamentati, come quello degli istituti bancari, per esempio, dove è obbligatoria questa funzione, sono numerose le best practice ed è elevata la soddisfazione dei manager e degli azionisti, consapevoli come sia fondamentale dotarsi di professionisti capaci di misurare e gestire i rischi. Per questo ritengo che sia una funzione che vada estesa il più possibile, anche per le aziende meno strutturate e di medie dimensioni e che non vada lasciata solamente in capo al CEO o al CFO, che sono tendenzialmente già oberati di lavoro. Vedrei come scelta proficua quella di organizzare un team multidisciplinare che sulla base di procedure codificate e condivise dialoghi con il CEO, con il CFO e con le funzioni aziendali apicali e con tutto il CDA».

Si parla molto di innovazione, cosa vuol dire essere innovativi per un'azienda nel 2022?

«Quando parliamo di innovazione, dobbiamo considerare due livelli: il primo è relativo al modello di business, di cui fanno parte anche l’organizzazione e la relazione con le persone, mentre il secondo è relativo al prodotto e ai processi aziendali. La digitalizzazione, e più in generale, la tecnologia, sono strumenti trasversali che consentono di innovare entrambi i livelli. Per cui, essere veramente innovativi per un’azienda significa rivedere, a volte anche drasticamente, il modello di business, anche con strumenti tecnologici, ma non solo, modificando di conseguenza la propria offerta. Facendo un esempio attuale, per un’azienda che non ha mai praticato l’e-commerce, innovare non vuol dire dotarsi solamente di un sito online che consenta ordini e pagamenti in rete, ma significa modificare il proprio modello di business, dal profondo. Vuol dire scegliere se operare in autonomia con investimenti sulla propria rete commerciale, nel marketing e nella supply chain oppure affidarsi a piattaforme esterne e dedicate. Nella mia esperienza diretta, come imprenditrice della società Global Strategy, l’innovazione non si è tradotta nell’adozione di una piattaforma per fare video call, ma piuttosto nell’elaborazione di nuove forme di relazione con i clienti, un mix di incontri dal vivo e da remoto, con nuove procedure di programmazione dei progetti».

Dal suo punto di vista la cultura della compliance negli anni è cresciuta oppure no?

«È difficile generalizzare, perché se parliamo di aziende con un importante volume d’affari e magari quotate in borsa, la cultura della compliance è elevata e in costante evoluzione. Se guardiamo a realtà più piccole, anche se quotate, le cosiddette mid e small cap, la compliance spesso viene vissuta come un obbligo e non una best practice e affidata a consulenti esterni, scelta a fronte della quale risulta difficile comprendere se e come sia considerata o sviluppata. Quello che mi preme sottolineare è che ci sono anche molte altre pratiche non sempre considerate positivamente dagli imprenditori e che sono di più facile attuazione. Penso, ad esempio, al Consigliere indipendente o a un Consiglio di Amministrazione più strutturato e maggiormente indipendente, che operi con procedure definite. Concludo sottolineando che dalla mia esperienza molte aziende, in certe fasi della loro vita, operino per priorità su aspetti non prettamente legati al business, per cui può essere che venga data più importanza ad alcuni aspetti rispetto ad altri. Penso che a volte ci sia un maggiore focus sulla costruzione di un Consiglio di Amministrazione che funzioni, espressione dell’azionariato, del management e consiglieri con altre esperienze da imprenditore o in altri campi, rispetto ad investire sulla crescita della cultura della compliance».

Dal suo osservatorio qual è lo stato di salute delle aziende in questa fase storica?

«Dal nostro osservatorio abbiamo constatato come, fino a qualche mese fa, lo stato di salute delle nostre aziende fosse positivo. A parte qualche settore duramente colpito dalla pandemia, su tutti il turismo e la ristorazione, gli altri hanno sostanzialmente tenuto e qualcuno, come il farmaceutico e l’IT, sono addirittura cresciuti. Complessivamente, possiamo sottolineare come le misure adottate dai Governi in questi anni abbiano aiutato le aziende ad affrontare la crisi, supportandole al fine di mantenere soprattutto i fondamentali patrimoniali e finanziari in salute. Negli ultimi due mesi invece notiamo che, a causa di un’ulteriore fase di incertezza, dovuta a diversi fattori come la drammatica guerra in Ucraina, il costo delle materie prime e il prevedibile aumento dei tassi d’interesse, la fiducia degli imprenditori stia calando. Per questo vorrei ringraziarli pubblicamente per l’impegno e la dedizione che da sempre mettono nel loro lavoro, in particolare in questa fase dove spesso si lotta per la sopravvivenza e non per programmare il futuro».

Secondo una recente indagine di Vodafone Business Lab la pandemia ha dimostrato come le donne siano più esposte alle crisi. Secondo l'indagine è uno spreco di risorse e competenze che non fa bene al sistema Paese. Cosa ne pensa?

«Durante la pandemia, con lo smart working, le donne hanno sofferto indubbiamente di più rispetto agli uomini, avendo dovuto occuparsi della famiglia e contemporaneamente del lavoro. Per noi donne, a mio avviso, è più facile gestire i due ambiti separatamente, creando dei confini, sia che si vada in ufficio, sia che si rimanga a casa. Ritengo più proficuo mantenere i due ambiti separati secondo regole, luoghi e tempi differenziati. Amplierei però un po’ il tema e parlerei di diversity in generale e non solo di genere. La valorizzazione dei talenti e dei differenti contributi che ognuno può fornire in base anche alla propria identità, passione e competenza rappresentano, a mio avviso, un arricchimento per le aziende e più in generale per la crescita del nostro Paese. E per questo la diversity andrebbe tutelata il più possibile».