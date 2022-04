Un caffé con... Antonio Cataneo - live

Dopo due anni segnati dall'emergenza pandemica ed un fronte bellico - quello in Ucraina - aperto l'economia è uno di quei temi "caldi" che preoccupa famiglie e aziende, come certificato dall'ISTAT.

Ospite del caffé di questa mattina Antonio Cataneo Country Manager in Axactor Italy filiale italiana del Gruppo Axactor, quotato a Oslo, specializzato sia nella gestione dei crediti deteriorati per conto di terze parti che nell’acquisto di portafogli NPL, con piattaforme operative in Finlandia, Germania, Italia, Norvegia, Spagna e Svezia, player di riferimento nel mercato italiano del Credit Management con oltre vent’anni di esperienza nel settore.