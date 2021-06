Vaccinazioni in azienda. Il Garante: “evitare la confusione dei ruoli”

Così come previsto dal Decreto del Ministero della salute del 2 gennaio 2021, il modello organizzativo della strategia vaccinale si sta via a via articolando sul territorio nazionale sino a coinvolgere direttamente i medici competenti delle aziende. La rapida attuazione della campagna vaccinale, infatti, ha trovato un ulteriore e decisivo impulso del Governo e delle parti sociali concretizzatosi in protocolli e documenti ([1]) volti ad una definitiva previsione e regolamentazione di punti vaccinali straordinari all’interno delle realtà aziendali.

In questi giorni, particolarmente caldi per l’inaugurazione dei primi hub vaccinali aziendali dell’Emilia-Romagna, ci ritroviamo a puntare – ancora una volta – i riflettori sulle parole del Garante per la protezione dei dati personali.

Infatti, dobbiamo rilevare che, oltre al richiamo della centrale figura del medico competente e dell’adesione consapevole e informata dei lavoratori stessi, i documenti sottoscritti dal Governo non prestano la – dovuta e imprescindibile – attenzione ai delicati profili del trattamento dei dati personali in ambito lavorativo.

Tant’è che il Garante, in linea con quanto già sottolineato nelle FAQ del 17 febbraio scorso, ha recentemente formulato nuove indicazioni specifiche in materia in un Documento di indirizzo ad hoc ([2]) e nelle Indicazioni generali sul ruolo del medico competente ([3]) dai quali emerge a chiare lettere la necessaria distinzione tra datore di lavoro e medico competente in ogni singola fase della vaccinazione in azienda.

Il Garante, in via generale, richiama l’attenzione al necessario rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati e della normativa emergenziale con un occhio di riguardo alla tutela della dignità e della libertà dell’interessato sui luoghi di lavoro. Infatti, l’attuale contesto eccezionale non dovrebbe in alcun modo scompaginare i limiti entro i quali ciascun soggetto coinvolto nella gestione del piano vaccinale può normativamente – dunque legittimamente – operare.

In tal senso è essenziale evitare qualsiasi confusione di ruoli che possa ledere diritti e libertà degli interessati. Dunque, deve essere garantito il tradizionale ed essenziale riparto di competenze tra il datore di lavoro e il medico competente.

Il medico competente (o il professionista sanitario) è, dunque, l’unica figura alla quale viene espressamente affidata la titolarità del trattamento necessario per le finalità di medicina preventiva e medicina del lavoro. Ed è proprio al professionista sanitario che devono essere ricondotte tutte le attività necessarie alla piena operatività dei punti vaccinali in azienda. In particolar modo, dovrà raccogliere le adesioni volontarie dei lavoratori, pianificare il calendario delle sedute vaccinali e adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un adeguato livello di tutela dei dati dei lavoratori. Quest’ultimo profilo è particolarmente rilevante laddove siano utilizzati applicativi informatici. Sarà, infatti, strettamente necessario adottare misure affinché i dati personali relativi alle adesioni o alle anamnesi dei lavoratori non entrino nella disponibilità di personale che svolge compiti datoriali.

Di contro, il coinvolgimento del Datore di lavoro deve essere circoscritto al supporto strumentale ed economico, nonché all’attività promozionale e divulgativa (ai sensi del Protocollo nazionale del 6 aprile 2021 e ss. mm.). In particolare, nella fase prodromica alla vaccinazione dei lavoratori, il Datore potrà venire a conoscenza esclusivamente del numero complessivo di vaccini necessari per la realizzazione dell’iniziativa e, nel caso di ricorso a strutture sanitarie esterne, dovrà garantire ai lavoratori un canale di comunicazione con le stesse. Mentre, nelle successive fasi di pianificazione e somministrazione del vaccino, l’intervento datoriale dovrà principalmente concretizzarsi nell’individuazione di locali aziendali tali da tutelare nel maggior e miglior modo possibile l’identità dei dipendenti, con la possibilità di indicare al professionista sanitario eventuali criteri per la programmazione delle sedute vaccinali.

Da qui la (ri)conferma del fatto che il contesto emergenziale non può modificare il quadro delle norme a tutela della dignità e della libertà degli interessati sui luoghi di lavoro in virtù del quale non è consentito al datore di lavoro raccogliere direttamente dai dipendenti, dal medico compente, o da altri professionisti sanitari dati relativi alle condizioni di salute dei propri lavoratori.

Ha collaborato alla redazione dell'articolo la dott.ssa Giorgia Benatti del team Compliance di SCnet Compliance&Corporate e componente del focus team Legal Tech di SC Avvocati Associati.