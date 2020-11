Vento di cambiamento (wind of change)

All'inizio del 1991 gli Scorpions, un gruppo musicale heavy metal fondato a metà degli anni 60 ad Hannover, pubblicano un singolo capace di vendere oltre 14 milioni di copie nel mondo. Quel singolo fu composto - qualche anno prima - dal cantanre, Klaus Meine, ispirato dai cambiamenti politici in atto in Germania e nell'Europa dell'est. Wind of Change, la power ballad degli Scorpions, diventò l'inno della Germania riunificata. Anche se qui parliamo d'altro, prima di iniziare la lettura di questo post vi consigliamo di selezionare il pezzo degli Scorpions, alzare il volume, ed iniziare la lettura.

Spira, anche in Italia, vento di cambiamento.

E, proprio sull’onda di questo vento di cambiamento, dovremmo – tutti – iniziare a ri-pensare le categorie che c’hanno accompagnato fin qui.

In quest’ottica, questa settimana voglio ragionare di giustizia.

La giustizia è un servizio.

Un servizio nell’alta accezione anglosassone.

La giustizia è un service.

Ma, in Italia, non è vissuta così.

Se fosse (stata) vissuta così, non avremmo avuto i lockdown di corti e tribunali che hanno contrassegnato il periodo marzo-maggio 2020.

Se corti e tribunali sono stati chiusi, evidentemente, è perché, nell’ottica del legislatore della pandemia, la giustizia servizio essenziale non era.

Invece lo è.

E lo è sotto molteplici punti di vista.

La giustizia è un servizio.

Un servizio a servizio di cittadini e imprese.

E come tale, dovrebbe sempre essere vista in primis dal legislatore.

Perché dovrebbe essere il legislatore il primo soggetto a comprendere che giustizia, secondo la nota definizione d’Ulpiano, significa «dare a ciascuno il suo».

E «dare a ciascuno il suo» rappresenta il presupposto-base di qualunque (forma di) civile convivenza, nonché di qualunque (forma di) civile intrapresa (anche economica).

La giustizia è un servizio.

Eppure, sono convinto che la stragrande maggioranza degli avvocati italiani sia, ancora oggi, restia ad accettare a tutto-tondo le conseguenze, concettuali, proprie di quest’affermazione.

Ancora oggi, infatti, s’è soliti partire dal (corretto) presupposto che, quando difende gli interessi del proprio cliente/ne patrocina la causa, l’avvocato venda sapere.

La qual cosa è innegabilmente vera: l’avvocato è professionista intellettuale che vende sapere; in primis, sapere giuridico.

Ma il punto è: siamo sicuri che questa seconda affermazione – l’avvocato è professionista intellettuale che vende sapere – sia incompatibile con la prima – la giustizia è un servizio –?

Ragioniamo a contrario: perché affermare che la giustizia è un servizio dovrebbe, come sovente s’afferma, condurre alla mercificazione della professione d’avvocato?

Non è revocabile in dubbio che l’avvocato venda sapere; né è revocabile in dubbio che l’avvocato debba continuare a vendere sapere.

Ma non è revocabile in dubbio nemmeno che ciò l’avvocato debba continuare a fare maturando la consapevolezza che la giustizia è un servizio a servizio di cittadini e imprese.

E che, pertanto, non si possa pensare di continuare a fare ciò a prescindere dall’attualità.

Dico questo perché davvero ho la sensazione che la professione legale sia, ancora oggi, avvezza a guardare (a) se stessa dall’interno.

In ambito professione legale, infatti – e per quanti studi possano essere stati condotti a livello istituzionale –, sembra aleggiare, ancora oggi, sullo sfondo una sorta d’innamoramento per un mondo che oggettivamente non c’è più; e non c’è più da nessun punto di vista – culturale, politico, economico e sociale –.

Ma questa sorta d’innamoramento – che, a tratti, parrebbe virare verso lidi improntati a vera e propria nostalgia –, nella mia ottica, è ciò che conduce la professione legale a guardare appunto (a) se stessa, ancora oggi, dall’interno.

E, in ultima analisi, a non voler cambiare.

A non voler cambiare a livello di logiche di sistema.

Che non significa – questo è il punto, a mio avviso – cambiare a livello di natura: se la natura dell’avvocato è – e resta – quella d’un professionista che vende sapere, è, però, certamente vero, nella mia ottica, che questo sapere possa e debba trovare, qui giunti, una sintesi con logiche di sistema che non sono più quelle che furono.

Il mondo, nell’attualità, è certamente più complesso da tutti i punti di vista.

E cittadini e imprese hanno, perciò, certamente bisogno d’un avvocato diverso, meno re-attivo e più pro-attivo nell’impostazione e, soprattutto, più aperto verso il futuro.

Se la professione legale imparasse a guardare (a) se stessa dall’esterno – abdicasse, cioè, alla propria tradizionale auto-referenzialità –, probabilmente, si renderebbe immediatamente conto del fatto che c’è un mondo – tutto un mondo, qui giunti – che non ruota più sull’asse su cui ruotava allorquando il modello proprio dell’avvocato continentale e, dunque, italiano, veniva costruito.

C’è un mondo diverso.

Che ruota più velocemente intorno al proprio asse e che abbisogna, perciò, di soluzioni più veloci e, per certi versi, (più) innovative.

Diciamolo con onestà: abbiamo sempre pensato che l’avvocato fosse colui che, a frittata fatta, interveniva per “sistemare le cose”-

E siamo, ancora oggi, restii a pensare che, nell’attualità, il mondo abbisogni d’un avvocato che interviene prima; prima, per creare – prima, appunto – le condizioni di sistema affinché s’evitino le frittate.

Eppure proprio di questo abbisognerebbe il cliente.

Anche se non è l’ottica del cliente che, sovente, l’avvocato italiano è disposto a sposare.

Con ciò non voglio intendere che l’avvocato italiano non abbia a cuore le sorti del cliente; voglio, più semplicemente, intendere che l’avvocato italiano non sembra avere, ancora oggi, chiaro il fatto che i bisogni propri del cliente sono cambiati.

Perché a cambiare, negli anni, è stato il mondo; il mondo nell’ambito del quale il cliente vive e opera come cittadino e come imprenditore.

A ben guardare, gli stessi clienti non sono, ancora oggi, (fino in fondo) consapevoli di ciò; ma il ruolo, anche culturale, che è proprio dell’avvocato, nella mia ottica, dovrebbe consistere anche nel direzionare il cliente verso lidi improntati all’attualità e, più specificamente, a quella pro-attività che l’attualità sembrerebbe (sempre più) imporre.

Perché, oggi, a frittata fatta, complici anche le condizioni proprie d’un Paese che (sempre più) flette sotto ogni profilo, intervenire per “sistemare le cose” è oggettivamente difficile.

I tempi s’allungano irragionevolmente; i costi propri del servizio legale, conseguentemente, s’accrescono.

Non è questa la strada.

Oggettivamente, non può (più) essere questa la strada.

La strada, nel caso delle imprese, ad esempio, dev’essere (sempre più) quella di mirare a pre-venire il problema.

Ragionando, prima e fuori dalla patologia processuale, di modelli organizzativi e gestionali e lavorando nell’anzidetta direzione per pre-venire il problema – ovvero e detto altrimenti, per far sì che il problema, ove possibile, non si verifichi –.

Questa è – e (sempre più) dovrebbe essere – la strada.

Ma questa strada, però, richiede un cambio di passo; in primis culturale.

Un cambio di passo, in primis culturale, che, non venendo in nessun modo favorito da un legislatore (sempre più) dis-attento e (sempre più) incapace di cogliere i veri tratti strutturali propri della giustizia, potrebbe – e dovrebbe – essere favorito innanzitutto dalla classe forense; in primis dagli avvocati.

Perché sono gli avvocati a con-vivere quotidianamente con il cliente.

E sono pertanto gli avvocati a respirare per primi quest’aria di cambiamento.

Dovrebbero, perciò, essere in primis gli avvocati a (saper) interpretare e (saper) favorire lo stesso.

Spira anche in Italia, vento di cambiamento: coglierlo è la (vera) sfida che attende professionisti e imprenditori.

Perché il futuro, a conti fatti, passa innanzitutto di qui.