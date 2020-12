Vortice di accuse per Amazon

Apriamo il caffè di questa mattina con un ringraziamento alla dottoressa Giorgia Benatti che mi ha affiancato nella ricostruzione di quella che è, ad oggi, la scomoda posizione di Amazon agli occhi della Commissione Europea: poche settimane prima del boom di fine novembre, che vede il colosso americano del commercio elettronico sull’onda delle attesissime offerte, vivere quello che possiamo definire un vero e proprio “martedì nero”.

Il 10 novembre scorso la Commissione Europea, dando seguito alle dichiarazioni del 17 luglio 2019, annunciava il deposito di accuse formali nei confronti di Amazon. L’impostazione accusatoria fonderebbe le sue radici nel duplice ruolo ricoperto dal colosso dell’e-commerce che, nel suo stesso mercato, indossa comodamente e contemporaneamente le vesti di fornitore di servizi di marketplace e concorrente-rivenditore. Tale posizione permetterebbe ad Amazon di utilizzare i dati di venditori terzi per delineare le proprie strategie di vendita al dettaglio falsando la concorrenza e abusando così della propria posizione dominante.

Il quadro di riferimento, in realtà, è ancora più complesso. La Commissione ha dichiarato contestualmente l’apertura di una seconda indagine nei confronti dell’Internet company di Seattle volta ad approfondire il possibile trattamento preferenziale rivolto alle proprie offerte e a quelle dei venditori presenti sul mercato che utilizzano i servizi di logistica e di consegna di Amazon.

Se la prima impostazione – eventualmente seguita anche dalla seconda – trovasse conferma, sarebbe pacificamente integrata la violazione della normativa antitrust di stampo europeo (di cui agli articoli 101 e 102 del TFUE) che vieta, appunto, l’abuso di posizione dominante a fini di esclusione dei concorrenti dal mercato e a danno dei consumatori. A fronte di tali condotte il potere sanzionatorio della Commissione potrebbe concretizzarsi in un’ammenda fino al 10% del fatturato totale relativo all’esercizio precedente. Ciò in un contesto in cui le vendite nette di Amazon alla fine del 2019 ammontavano a 280,5 miliardi di dollari.

A partire dagli effetti della condotta di Amazon, identificabili in una profonda violazione della workable competition, le preoccupazioni di Margrethe Vestager, Commissario europeo per la concorrenza, risalgono sino alle modalità operative proprie della piattaforma. Non si parla, infatti, di intuizioni dedotte semplicemente dai business data di un singolo venditore, ma di informazioni che Amazon andrebbe a ricavare dagli asset di dati aziendali non pubblici di oltre 800.000 venditori attivi nel territorio dell’Unione europea, per più di un miliardo di prodotti. Si tratterebbe di una miniera di dati relativi, ad esempio, al numero di click delle offerte dei venditori, alla quantità e alla tipologia di prodotti ordinati e spediti, all’ammontare dei ricavi, nonché ai reclami relativi all’attività di ogni venditore che opera sul marketplace di Amazon.

Dunque, usando l’affermazione del Business Insider ([1]) “Questo è un caso di big data”.

L’utilizzo sistematico dei Big Data, lo sappiamo, costituisce un fenomeno che coinvolge sempre più l’intera economia e società. Il patrimonio di informazioni di cui possono godere le imprese è il nuovo petrolio, è il nuovo strumento con il quale delineare una propria strategia vincente nell’epoca del mercato digitale. Ed Amazon, gigante dell’e-commerce, ne è ben consapevole.

Tuttavia, non possiamo negare l’altra faccia della medaglia: agli indubbi vantaggi in termini di riduzione dei costi di transazione per imprese e per i consumatori, si affiancano rischi sotto il profilo della concorrenza e della protezione dei dati personali. Già nel maggio 2016, infatti, le Autorità antitrust francese e tedesca avanzavano una profonda preoccupazione sulla facilità di utilizzo dei dati anche come strumento anti-competitivo. Questo era il monito: l’utilizzo dei big data nel contesto concorrenziale con ogni probabilità andrebbe a tracciare una preoccupante strada verso il monopolio dei grandi mercati, i quali sono sempre più in grado di sviluppare prodotti e servizi su misura dei propri consumatori e di potenziare sempre più i propri algoritmi. Le attuali accuse nel “caso Amazon” non fanno altro che confermare tali preoccupazioni.

Dunque, le logiche poste a tutela della libera concorrenza delle imprese nel mercato digitale ci portano a ragionare in termini critici su temi cari alla materia della protezione dei dati.

La capacità dei grandi operatori digitali di analizzare ed elaborare grandissime quantità di dati – personali e non – ha generato nuove forme di sfruttamento economico del dato ai fini della profilazione algoritmica a scopi commerciali, tipica delle società data-driven. In tale contesto, sorgono nuove concentrazioni di potere che vanno oltre i meri profili concorrenziali e si stagliano nei termini di un potere tout court interessando direttamente anche i diritti fondamentali.

Come sottolineano AGCM, AGCOM e Autorità Garante per la protezione dei dati personali nell’indagine conoscitiva sui Big Data del Febbraio 2020, si tratta di un fenomeno che merita l’attenzione di tutte le istituzioni che contribuiscono a definire la governance dei dati e dei mercati.

Le attente inchieste della Commissione non fanno altro che evidenziare come in un’economia dei dati e in una società digitale in costante evoluzione si vadano a delineare delle zone grigie, non ancora veicolate nelle giuste cornici normative.

Ad onor del vero, tale contesto non sfugge agli occhi delle autorità nazionali ed europee.

Infatti, il dinamismo e la complessità tecnica propria dei temi che stiamo analizzando sta portando di fatto le istituzioni ad interrogarsi sulla necessità di un appropriato quadro normativo che affronti in modo puntuale la questione della piena ed effettiva trasparenza e liceità nell’uso dei dati personali. In particolare, la Commissione stessa pare aver considerato nell’imminente Digital Service Act temi che toccano trasversalmente le materie dell’e-commerce, dell’antitrust e della protezione dei dati.

Restiamo, dunque, in attesa di capire come le valutazioni sinergiche delle autorità vadano a tarare l’ago della bilancia tra la giusta promozione dei diritti e delle libertà fondamentali e il progresso sociale e tecnologico.