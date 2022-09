Whistleblowing e MOG231: garantire la legalità d'impresa

Nato, negli anni ’70, negli States come sinonimo di «rivelazione spontanea effettuata da parte di un appartenente ad un’organizzazione pubblica o privata, di un illecito o di un’irregolarità commessa all’interno dell’ente, del quale lo stesso sia stato testimone nell’esercizio delle proprie funzioni» [L. Martini], come noto, il whistleblowing [letteralmente: soffiare nel fischietto] attraversava l’oceano lentamente per giungere [normativamente] in Italia unicamente dieci anni or sono: è solo con l’art. 1 l. 6-11-2012, n. 190 [c.d. legge Severino], infatti, che s’introduceva per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano la «tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti» [v. art. 54 bis 30-3-2001, n. 165].

Per arrivare a spostare l’asse dal settore pubblico a quello privato, non di meno, occorreva attendere ancora: sarà solo con l’entrata in vigore della l. 30-11-2017, n. 179 [recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato»], infatti, che s’interpolerà l’art. 6 d.lgs. 8-6-2001, n. 231, disponendo anche a «[t]utela del dipendente che segnala illecito nel settore privato».

A fare data dall’entrata in vigore di detta legge, come noto, se i modelli organizzativi e gestionali devono prevedere «uno o più canali che consentano […]di presentare […] segnalazioni circostanziate di condotte illecite», a livello aziendale, devono essere assicurati vuoi la «riservatezza dell’identità del segnalante» vuoi «il divieto di atti di ritorsione o discriminatori […] nei confronti del[lo stesso]».

Al fine d’uniformare le normative nazionali in materia di whistleblowing, in data 23 ottobre 2019, l’Unione europea adottava la direttiva (UE) 2019/1937 [del Parlamento europeo e del Consiglio], a mente della quale «[g]li Stati membri [sarebbero stati chiamati a] mett[ere] in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla [stessa] entro il 17 dicembre 2021».

Ma l’Italia, come noto, approvava definitivamente il Disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021» unicamente in data 2 agosto 2022.

Rispetto agli attuali assetti legislativi italiani in materia [si v. art. 6 comma 2 bis d.lgs. 8-6-2001, n. 231: «[i] modelli [organizzativi e gestionali] prevedono: a) uno o più canali che consentano […] di presentare […] segnalazioni circostanziate di condotte illecite […]; b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante; c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori […] nei confronti del segnalante […]; d) nel sistema disciplinare […], sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate»], intendendo introdurre «standard minimi di protezione» [V. Colombo], detta Direttiva interviene lungo quattro linee direttrici.

Infatti, se l’oggetto delle segnalazioni, oggi costretto nel perimetro proprio del duplice concetto di condotte illecite rilevanti ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231/violazioni del modello organizzativo e gestionale, è destinato a ricomprendere in sé altresì le condotte che costituiscono violazione del diritto dell'Unione europea, i destinatari delle stesse non saranno più rappresentati unicamente dall’organismo di vigilanza, potendo le medesime essere portate all’attenzione altresì di persone/funzioni aziendali designate ad hoc.

Parimenti, se a segnalare irregolarità, per il futuro, potranno essere tutti i soggetti passati in rassegna dalla Direttiva che qui c’occupa [lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, azionisti, membri degli organi d’amministrazione, direzione e vigilanza e persone che «lavorano sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori»] e non più solo, dunque, i soggetti destinatari del modello organizzativo e gestionale, a livello di condizioni protettive, a venire qui in emergenza saranno tutte le segnalazioni aventi ad oggetto il diritto dell’Unione europea «effettuate attraverso i canali indicati dalla Direttiva e basate su informazioni ritenute vere al momento della segnalazione».

Come è stato correttamente posto in luce, [V. Colombo], adeguare tempestivamente i propri assetti organizzativi alla Direttiva che qui c’occupa sarà, non solo necessario, ma anche penetrante, dovendosi certamente andare a definire la governance del nuovo processo di gestione delle segnalazioni avendo cura di predisporre policy e procedure specifiche in materia.

Nel costruire/”upgrade(re)” i modelli organizzativi e gestionali a protezione d’imprese e imprenditori, inoltre, si dovrà certamente tenere in debito conto la necessità d’implementare anche la formazione in materia di whistleblowing, dovendo essere assicurata altresì la compliance anche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.