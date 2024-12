Francia sottosopra e Macron in bilico, disastro Stellantis e boom del bitcoin: l'attualità in pillole

Arriva Luigi Gubitosi alla guida del Sole 24 ore? Lo sostiene Il Foglio, che fa anche il nome del nuovo direttore al posto di Fabio Tamburini: Osvaldo De Paolini, ex Sole, poi lungamente al Messaggero, ora vice di Sallusti al Giornale. Il ribaltone al vertice del quotidiano di Confindustria sarebbe figlio di una svolta filo-Meloni a Viale dell'astronomia.

E anche Repubblica -sussurrano a Roma- scoprirà presto le qualità della finora odiata e ostracizzata premier Meloni, a seguito del cambio di rotta politico di John Elkann e alla parallela inversione a U del governo in materia di automobile. Il ministro Urso annuncia l'arrivo di centinaia di milioni a sostegno dell'Automotive in un primo tempo da lui soppressi a causa delle inadempienze di Tavares. E Stellantis porta in Parlamento al tavolo politico un piano auto che riscopre e rilancia la centralità perduta dell'Italia nelle strategie del gruppo. Tutti contenti e Repubblica sterza a destra. Sarà vero? Vedremo.

Il robusto e pirotecnico ministro della Difesa Crosetto insiste sullo scandalo insabbiato dei dossieraggi e presenta una nuova denuncia penale: pedinano e spiano, non si sa perché ,non solo lui ma anche la giovane moglie ostunese e i suoi figli. Ma non potrebbe muoversi in sede governativa e politica per stroncare alla radice queste manovre? Mah...

Tra un esposto e una piece anti Conte l'immarcescibile Beppe Grillo sta preparando il suo rientro a teatro nelle antiche e vincenti vesti di comico. Gongola Conte: sarebbe l'unico modo per togliersi di dosso l'elevato irriducibile garante.

Brindano a Trump coloro che hanno investito in criptovalute. Grazie Donald...Con l'arrivo del tycoon alla testa degli Usa il bitcoin ha superato la soglia clamorosa dei 100 mila dollari.



Francia sottosopra e Macron in bilico. Dopo il tedesco Scholz un altro nemico dell'Italia e in particolare di Giorgia Meloni imbocca il viale del tramonto. Gongola in silenzio Giorgia Meloni, cui ancora bruciano i dispetti subiti e i vertici ad escludendum organizzati contro di lei dai due piccoli ma presuntuosi leader detronizzati di Francia e Germania. Loro a casa, lei verso un governo di legislatura dopo aver portato a casa con Fitto il vertice della commissione europea. Tie'...!

È Unicredit la principale banca finanziatrice della scalata di Mediaset alla tedesca Prosiebensat. E Forza Italia sostiene la scalata di Unicredit alla Bpm... Tajani contro Giorgetti: "No all'uso della golden share"... Affinità elettive.

La giudice Iolanda Apostolico che aveva paralizzato per prima con una sua clamorosa sentenza la politica anti-migranti del governo, si è dimessa dalla magistratura. Misteriosi i motivi...Tanto rumore per nulla.

Gli italiani comprano sempre meno libri: nel periodo gennaio-ottobre 2024 sono state vendute 1 milione e 700 mila copie in meno rispetto all'anno precedente. Vince Internet, si naviga a vista...