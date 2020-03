Coronavirus: Un po di cultura online

L'annuncio appare proprio dalla pagina facebook de I Tre Obsoleti, gli esploratori dell'abbandono che chiedono a tutti i loro followers di rimanere a casa per la tutela di tutti.

"#IORESTOACASA e nel mentre riscopro la bellezza dell'Italia perduta.Buongiorno amici :)Vi preghiamo di rimanere a casa e di limitare gli spostamenti quanto il più possibile.Tranquilli, non morirete di fame se non andrete a fare la spesa ogni giorno.Non morirete di noia se non andrete a fare le vostre classiche passeggiate con la scusa di comprare un po di pane.Rischiate invece di mettere in pericolo voi stessi e chi vi sta intorno. Avete dei figli? Avete dei genitori? Un partner?Bene. Pensate anche a loro. Volete bene a chi vi sta intorno? Allora non uscite tutti i giorni.Noi cercheremo il più possibile di condividere più materiale per non annoiarvi e per farvi scoprire quanti bei luoghi abbiamo in abbandono. Il materiale che abbiamo è ricco e per un po avremo modo di tenervi impegnati.Mi raccomando: #RESTATEACASA! Perché quando finirà la quarantena avrete modo di fare tutto quello che vorrete. Ma per ogni cosa c'è tempo.Cerchiamo di non dilungare il problema e cerchiamo tutti insieme di farlo finire il prima possibile, altrimenti non se ne uscirà più."

Daniel Santucci: Teniamo molto alla salute di tutti, pertanto abbiamo voluto fare un piccolo post e contribuire con l'iniziativa del Rimanere a Casa, per questo cercheremo di intratterervi con un po di sana cultura sul patrimonio abbandonato in Italia. Entrambi, sia io che Davide, lavoriamo al pubblico, svolgendo quindi un servizio essenziale per la cittadinanza, ma ciò non ci ferma a tenerci attivi, specie in un momento difficile come questo.