I tre obsoleti: Noi esploratori dell'abbandono. Oggi su 50 Canale

Questo pomeriggio dalle 17:00 andrà in onda su 50 Canale il programma "Telemania", condotto da Pierluigi Cioli che avrà come ospiti Davide Pardini e Daniel Santucci del progetto "I tre obsoleti", gli Esploratori dell'Abbandono.

Porteranno i telespettatori alla scoperta di alcuni dei luoghi abbandonati della Toscana più impressionanti, dalla frazione di Ponte a Elsa alla scoperta della prestigiosa Villa della Bastia fino arriva a Vicopisano per la Chiesa della Via Crucis, luogo a loro caro dove svolgono delle aperture straordinarie in collaborazione con il Comune locale.

Sarà possibile vedere la puntata su canale 12 del digitale terrestre in tutta la regione toscana e 191 fuori regione, altrimenti in streaming su www.50canale.tv