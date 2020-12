EDIZIONE STRAORDINARIA

CHI E’STATO IL PRIMO A FARSI VACCINARE????





Ho condotto una indagine a largo spettro per sapere se effettivamente la prima persona alla quale hanno somministrato il vaccino anticov sia stata una donna ed ho scoperto, invece, che trattasi di un uomo.

Questa sensazionale notizia mi è stata riferita direttamente dall’interessato.

Ve lo dico …… ???

Ebbene si …….a farsi iniettare la prima dose di vaccino è stato …..

BABBO NATALE!!!!

La notizia è stata tenuta segreta perché, in presenza di effetti collaterali, Babbo Natale non sarebbe stato in condizioni di portare i regali a tutti i bambini del mondo e non solo ai bambini.

Orbene, poiché non ci sono state conseguenze, Babbo Natale mi ha chiamato sulla linea privata, pregandomi di diffondere la notizia e di porgere i suoi





Anche Noi di AFFARITALIANI.IT, a partire dal nostro amato e stimato Direttore

Dr. Angelo Maria Perrino

porgiamo i nostri auguri di un Natale d’amore ed un buon inizio anno 2021 ed esterniamo i nostri sentimenti di speranza e di ottimismo citando l’interludio di una famosa canzone degli anni 60:

“il mondo…..

non si è fermato mai un momento,

la notte insegue sempre il giorno

ED IL GIORNO VERRÀ” !!!!!!!!!!!

Per ulteriori notizie sulla salute di Babbo Natale potete inviare le Vostre richieste di informazioni a:

angelo@andriuloweb.it