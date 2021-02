SOVRAINDEBITAMENTO – IL CONSUMATORE

Con l’articolo odierno continua l’analisi delle modifiche apportate dal D. L. 28/10/20 convertito con la legge nr. 176 del 18/12/20 alla legge 27 gennaio 2012 nr. 3.

Un’altra importante modifica riguarda la definizione della figura del “consumatore” - art. 6 comma 2 lett. b):

“Per consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III (società in nome collettivo), IV (società in accomandita semplice) e VI (società in accomandita per azioni) del titolo quinto del libro quinto del codice civile (delle società), per i debiti estranei a quelli sociali.”

Per meglio comprendere la portata della norma è necessario precisare che la legge 3/12 contempla due tipologie di soggetti sovraindebitati:

consumatore

debitore

Poiché la procedura riservata al “consumatore” per ottenere l’esdebitazione” è diversa da quella per il “debitore” è evidente che una precisa definizione delle due figure, permette di eliminare a monte ogni possibile di errore.





La lett. b) del 2° comma dell’art. 6 specifica che è definito “consumatore” colui che ha debiti che trovano la propria origine in operazioni estranee all’esercizio di una attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale svolta nel momento in cui si presenta l’istanza di accesso alla procedura o anche in data anteriore.

E’ anche chiarito che i soci delle società in nome collettivo, società in accomandita semplice società in accomandita per azioni e delle società, possono ricorrere alla procedura da sovraindebitamento nella veste di “consumatore” per i debiti estranei a quelli sociali, semprechè non abbiano debiti personali riconducibili ad alcuna delle attività innanzi indicati.

Attenzione però, se il socio innanzi citato, pur essendo privo di indebitamento aziendale/professionale ecc., partecipi ad una procedura da sovraindebitamento (ex art. 7 bis - procedure familiari) in cui un membro familiare eserciti una attività commerciale (o altro riconducibile direttamente e/o indirettamente ad attività soggetta a “partita iva”) tutti i sovraindebitati in tale procedura non possono considerarsi “consumatori” e, quindi, sono assoggettabili alla norma prevista per il “debitore”.

C O N C L U S I O N I

Anche questa modifica contribuisce a rendere più fruibile la procedura da sovraindebitamento e rappresenta, per chi ne ha diritto, un nuovo inizio della propria esistenza e quella dei propri familiari in un periodo in cui la crisi economica finanziaria sta creando enormi problemi di sopravvivenza.

