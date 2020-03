A Milano e in tutta Italia il Rotary raccoglie fondi e combatte il Coronavirus

Aiutare le istituzioni

Milano, la Lombardia e tutta Italia stanno affrontando una difficile ed imprevista sfida: la diffusione repentina del “Covid-19” sta mettendo in pericolo la salute di ognuno di noi e in evidente difficoltà il nostro sistema sanitario. I Rotary Club Milanesi, in questo difficile momento, si devono porre l’obiettivo di dare un forte e rapido contributo alla emergenza sanitaria.

Il Distretto 2041 del Rotary (Città metropolitana di Milano) dà il via a una concreta iniziativa in grado di incidere sulla nostra comunità. Il Governatore avv. Simonetta Tiezzi invita i Club del Distretto a dedicare i risparmi ottenuti dal mancato svolgimento delle serate e destinare il risparmio conseguito alla Sanità lombarda.

Obiettivo: raggiungere 100.000 euro di contributo in pochi giorni

Simonetta Tiezzi

"Vi chiedo di essere generosi e celeri nei versamenti" scrive nel suo messaggio ai soci Simonetta Tiezzi "Nell’operazione che voglio con voi realizzare la rapidità è essenziale. A tal fine potrete utilizzare il conto corrente dedicato verso il quale i singoli club indirizzeranno i propri bonifici. Intestato a Distretto 2041 Rotary International - IT36 W 05387 01600 000003149390".

La somma raccolta sarà destinata all’emergenza “Covid-19”e sarà finalizzata ad acquisti di mezzi di protezione personale per pazienti, operatori volontari e strutture sanitarie, macchinari a supporto della respirazione, e tutto ciò che risultasse necessario secondo le indicazioni dell’Assessorato al Welfare della Regione Lombardia, coordinando l’intervento per evitare inutili dispersioni e sovrapposizioni.

Fornitori italiani ed esteri di materiali e attrezzature sono già stati individuati anche grazie a rotariani di vari club e alle sinergie degli amici dei distretti lombardi. Le scelte di ciò che si andrà a acquistare saranno comunicate ai soci rotariani prima di procedere agli ordini, per il massimo coinvolgimento nelle decisioni. Potranno essere prese anche in considerazione alcune segnalazioni di esigenze specifiche da parte di soci che operano in campo sanitario.

"Facciamo sentire che il Rotary è vicino alla cittadinanza!" conclude Simonetta Tiezzi nel suo messaggio ai rotariani milanesi. Analoghe iniziative sono state intraprese in tutti i distretti Rotary in Italia.



Aldo Aletti Aldo Aletti

ROTARY CLUB MILANO PORTA VERCELLINA

Aldo Aletti, Presidente del Rotary Club Milano Porta Vercellina, aggiunge: "In questo momento eccezionale e speriamo irripetibile, il più grande contributo che possiamo dare alla collettività e al Servizio Sanitario Nazionale, indubbiamente uno dei migliori al mondo, è quello di non ammalarci e di non rischiare di fare parte di quella parte minoritaria di coloro che, contraendo il corona virus, abbiano bisogno di cure intensive. Per questo motivo anche io vi esorto a seguire scrupolosamente i protocolli di igienizzazione e a non perseguire contatti sociali che non siano strettamente necessari."

Per maggiori informazioni:

Rotary Distretto 2041

Via Canova 19A - 20145 Milano

Tel. +39 02 36580221

e-mail: segreteria@rotary2041.it

www.rotary2041.it