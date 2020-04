Affitti: si devono pagare le rate dei contratti stipulati prima del lockdown

Affitti: i conduttori devono rispettare i pagamenti dei contratti stipulati prima del lockdown

La materia è controversa e abbiamo pensato di approfondirla con una serie di domande che abbiamo posto all’avv. Alessandro C. Valerio: da oltre 25 anni lo Studio Legale Valerio si occupa di diritto civile e commerciale (con particolare riferimento al diritto fallimentare) e in materia di amministrazione di immobili vanta un’esperienza molto vasta.

I contratti di locazione. Intervista all’avv. Alessandro Valerio

Le domande che ci siamo posti, e che volentieri giriamo all’avv. Alessandro Valerio, sono:

Quali effetti hanno le misure restrittive imposte dal Governo a decorrere dal 9 marzo 2020 con il d. p. c. m. 1 marzo 2020 sui contratti di locazione di immobili in corso?

Il blocco delle attività conseguente alla pandemia giustifica la riduzione del canone di locazione per il futuro a decorrere dalla data del blocco?

Alessandro Carlandrea Valerio

“Per rispondere ai quesiti è necessario dapprima esaminare quali siano le obbligazioni caratteristiche ed i tratti generali del contratto di locazione, e quale sia l'effettiva portata delle misure restrittive imposte dal Governo e dal legislatore su tali obbligazioni. La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a fare godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (Art. 1571 cod. civ.)”.

Ma le leggi sugli immobili per uso urbano o sull’equo canone non hanno introdotto delle varianti sostanziali?

“No, la definizione generale non è derogata dalla disciplina specifica delle locazioni di immobili urbani per uso abitativo (l. 9 dicembre 1998 n. 431 Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) né dalla legge c.d. sull'equo canone tutt'ora applicabile ai contratti di locazione aventi per oggetto immobili per uso diverso da quello abitativo (l. 27 luglio 1978 n. 292 Disciplina delle locazioni di immobili urbani)”.

Ho capito. Allora in generale quali sono le obbligazioni che nascono fra le parti?

“Le principali obbligazioni delle parti sono precisamente disegnate dalla legge:

il locatore deve consegnare al conduttore la cosa in buono stato di manutenzione e mantenerla in istato da servire all'uso convenuto e consentirne il pacifico godimento per la durata del contratto (Art. 1575 cod. civ.);

il conduttore deve custodire la cosa, fare la manutenzione ordinaria, e, soprattutto, deve corrispondere il canone convenuto alla scadenza (Art. 1587 cod. civ).

Le norme generali sui contratti prevedono che il contraente che non adempie esattamente alle proprie obbligazioni è tenuto a risarcire all'altro contraente il danno causato dall'inadempimento ed a pagare, nel caso di obbligazioni pecuniarie, gli interessi al tasso legale o a quello convenzionale eventualmente convenuto se non dimostra che il mancato adempimento è dovuto a causa a lui non imputabile (Art. 1218, 1223, 1224 cod. civ.)”.

Ma l‘emergenza COVID-19, ad esempio nel caso di un ufficio che non posso utilizzare, non configura una situazione nuova?

“No. Se l'impossibilità della prestazione dovuta a causa non imputabile al conduttore è parziale o temporanea, il debitore non è responsabile per il ritardo ed è in ogni caso tenuto ad eseguire la prestazione rimasta possibile (artt. 1256, II co. cod. civ. e 1258 cod. civ)

I provvedimenti restrittivi imposti dal Governo, peraltro:

Non impediscono in linea generale e diretta né in modo assoluto il godimento dei beni immobili che erano stati locati e consegnati al conduttore prima dell'emergenza, e tale affermazione vale, sia per le locazioni abitative, sia per le locazioni ad uso diverso da quello abitativo.

< > Il divieto di svolgimento di determinate attività appartenenti a particolari categorie merceologiche, negozi, attività commerciali etc. non implica infatti il divieto di utilizzo degli immobili, ne limita di fatto solo in parte il godimento: basti pensare alle attrezzature che sono state depositate all'interno dei locali e che ivi sono rimaste tutto il tempo del blocco;Non impediscono certamente il pagamento del canone di locazione alle scadenze convenute atteso che i servizi bancari e finanziari sono sempre stati considerati servizi essenziali e sono sempre rimasti operativi. i provvedimenti restrittivi imposti dal governo hanno chiaramente una portata temporanea destinata a cessare in un futuro più o meno prossimo, laddove i contratti di locazione hanno una durata legale di diversi anni; nella maggior parte dei contratti di locazione stipulati è convenzionalmente prevista una clausola risolutiva espressa legata al mancato pagamento del canone di locazione; 8/E dell'Agenzia delle Entrate che conferma che il credito di imposta è concesso in quanto il canone sia pagato”.

Il nostro ordinamento tuttavia prevede rimedi per tutti quei casi in cui, nel corso di un contratto di durata, qual è la locazione, sopravvengano eventi imprevisti ed imprevedibili che alterano l'equilibrio contrattuale.

Il riferimento è all'art. 1467 cod. civ. che dispone che "Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto con gli effetti stabiliti dall'art. 1458 cod. civ. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto."

C’è qualche appiglio per un conduttore che volesse trattare una riduzione con il locatore?”

“E' difficile negare che la pandemia in corso, ed i provvedimenti emergenziali che hanno bloccato quasi tutte le attività economiche, abbiano la caratteristica di avvenimenti straordinari e imprevedibili.

Più complesso invece è valutare se il blocco temporaneo delle attività, che ha avuto in ogni caso una durata sino ad oggi di poco più di un mese, abbia veramente reso eccessivamente onerosi per il conduttore contratti che hanno per legge una durata non inferiore nel minimo a quattro o sei anni, nella normalità dei casi, per giunta, rinnovabili alle medesime condizioni per eguale periodo.

L'equilibrio delle obbligazioni contrattuali cioè dovrà essere valutato avendo a riguardo tutta la durata del contratto e non il solo periodo in cui il blocco si è verificato”.

Comunque il locatore può recedere anticipatamente dal contratto, se non ce la fa a rispettarne la scadenza naturale.

“Sì, in generale va anche considerato che la legge 27 luglio 1978 n. 392 per le locazioni ad uso diverso da quello abitativo, e la legge 9 dicembre 1998 n. 431 per le locazioni abitative prevedono proprio che in presenza di gravi motivi il conduttore possa recedere con un preavviso di sei mesi.

Tale disposizione induce a ritenere che il conduttore pur in presenza di gravi motivi, sia tenuto a corrispondere il canone al locatore per almeno sei mesi. Se ne può dedurre che il conduttore sia tenuto a sopportare i rischi per almeno sei mesi? Potrebbe essere un'ipotesi munita di supporto normativo”.

Torniamo a oggi e al lockdown

“Per i contratti di locazione stipulati prima del lockdown, come dicevamo, nessun adeguamento automatico o immediato del canone di locazione è previsto dalla legge. Eventuali iniziative unilaterali dei conduttori non potranno mai essere considerate legittime.

Il conduttore ha la possibilità di interpellare il locatore invocando i provvedimenti emergenziali del governo quale avvenimento straordinario e imprevedibile che ha reso l'adempimento delle obbligazioni contratte in precedenza eccessivamente onerose per chiedere un riequilibrio, quanto meno temporaneo, delle obbligazioni contrattuali”.

Ma è un obbligo del locatore tenerne conto?

“Il locatore potrà valutare la richiesta del conduttore e le parti, negoziando in buona fede, assistite da professionisti ragionevoli, potranno trovare un accordo che renda maggiormente equo il contratto; ove l'accordo non si possa raggiungere le uniche strade percorribili sono: a) il recesso del conduttore per gravi motivi; b) la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta. Entrambe le strade sono onerose per il conduttore in quanto implicano il rilascio dell'immobile”.

In caso di contestazioni?

“In caso di contestazioni il recesso per gravi motivi onera il locatore dell'instaurazione del giudizio qualora intenda contestare la legittimità della condotta del conduttore ma al tempo stesso gli assicura il pagamento di almeno sei mensilità di canone. Qualora il conduttore opti per la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta sarà onerato dell'instaurazione del giudizio con i relativi costi, ma, qualora risulti vincitore, potrà risparmiare l'onere di corrispondere il preavviso”.

Qualche cavillo?

“Sì, vorrei evidenziare che le norme contenute nell'articolo 91 del D. L. 17 marzo 2020 n. 18, c.d. "Cura Italia" non sembrano decisive per escludere la responsabilità del conduttore nel caso di mancato pagamento del canone di locazione alla scadenza convenuta. Tale norma infatti dispone: "Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti."

Insomma il conduttore deve pagare?

“Dovrei dire di sì. Il rispetto delle misure di contenimento imposte dal Governo, laddove i servizi bancari e finanziari sono sempre stati attivi, non può avere avuto alcuna incidenza diretta sull'esecuzione da parte del conduttore delle obbligazioni di pagamento. Ciò che eventualmente incide sulla possibilità di esecuzione dell'obbligazione di pagamento è invece la complessiva situazione patrimoniale del conduttore che può avere risentito, peraltro in misura estremamente variabile, delle mutate condizioni di mercato determinate dal blocco temporaneo di alcune attività”