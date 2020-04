“Aiuta chi lavora”: a L'Aquila produzione no-profit di visiere protettive

VIVIAMOLAq

VIVIAMOLAq è un collettivo di giovani studenti e professionisti dell'architettura e dell'ingegneria, nato a L'Aquila nel 2012, con l'obiettivo di aiutare le comunità locali a riconquistare e riprogettare gli spazi di aggregazione sociale, venuti meno dopo il terribile terremoto che ha colpito la popolazione il 6 Aprile 2009.

Oggi l'Associazione ha deciso di dare un aiuto concreto a tutti coloro che sono in prima linea per combattere questa nuova emergenza che ha colpito l'Italia intera, supportando le persone che con il loro lavoro mantengono operativi tutti i servizi fondamentali, come l'assistenza medica e la distribuzione di generi alimentari e di prima necessità.

La protezione degli operatori sanitari

Lo scopo fondamentale di questo progetto riguarda la protezione degli operatori sanitari che lavorano negli ospedali, i medici di famiglia, i volontari, le associazioni di assistenza socio-sanitaria, i commercianti e chiunque sia impegnato a svolgere il proprio lavoro a contatto con il pubblico: per questo si è deciso di produrre delle visiere protettive, utili a prevenire il contagio da COVID-19, stampate con tecnologia 3D, sulla base del modello sviluppato da Corona Markers Abruzzo.

Raccolta di fondi

Su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - è attiva la raccolta fondi per sostenere le spese di produzione delle visiere, l'imballaggio e i costi di spedizione del materiale: grazie alle donazioni ad oggi sono già state consegnate 310 unità e ci sono altre 650 richieste in produzione.

Per maggiori informazioni:

https://www.produzionidalbasso.com/project/aiuta-chi-lavora-sostieni-la-produzione-no-profit-di-visiere/