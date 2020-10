Alfio Bardolla. Reagire in modo innovativo con gli eventi LiveStream

ALFIO BARDOLLA TRAINING GROUP: LA FORMAZIONE RIPARTE - Come reagire al nuovo Decreto governativo, che inevitabilmente impone un nuovo stop, dopo il lockdown degli scorsi mesi, alle attività di formazione professionale in presenza? È la domanda che si è posta Alfio Bardolla Training Group, azienda di formazione finanziaria personale leader in Europa, con oltre 100 collaboratori, che con i suoi programmi e corsi ha formato più di 43.000 professionisti.

Come reagire al nuovo Decreto governativo?

Un quesito importante, vista la grave crisi che sta attraversando il settore degli eventi live, un mercato che genera un indotto di 64,7 miliardi di euro, con un impatto diretto sul Pil di 36,2 miliardi di euro all’anno e che impiega oltre 560mila addetti.

“Come molte altre realtà, siamo costretti a interrompere tutti i nostri corsi dal vivo fino a data da destinarsi. Ma come insegniamo nei nostri corsi, per avere successo bisogna porsi obiettivi ben definiti e avere un atteggiamento flessibile, per essere in grado di adattarsi al cambiamento”, ha dichiarato Alfio Bardolla. “Inoltre, come leader del settore sentiamo la responsabilità di trovare soluzioni innovative per supportare le molte realtà del nostro comparto attualmente in difficoltà. Spesso dai momenti di crisi nascono nuove idee e opportunità; noi abbiamo deciso di sfruttare le potenzialità offerte dalla tecnologia per innovare il settore e continuare a offrire i nostri servizi al meglio”.

Nuovo concept per eventi digitali

Ma le piattaforme classiche che tutti abbiamo utilizzato negli ultimi mesi per meeting e riunioni di lavoro non offrono le funzionalità necessarie per offrire a platee di ampie dimensioni i servizi formativi a cui ABTG ha abituato i professionisti che si affidano alla sua competenza.

La società ha dunque condotto un progetto di screening per individuare le migliori possibilità disponibili sul mercato, alla ricerca della soluzione perfetta per le proprie esigenze. E ha individuato un nuovo concept per eventi digitali, progettato per ottenere la massima efficacia nelle inquadrature di una ripresa live di tipo televisivo.

L’azienda ha deciso di utilizzare spazi con grandi schermi LED per veicolare i contenuti. In questo modo, offre ai relatori presenti in studio, nel rispetto delle norme di sicurezza, la possibilità di vedere il pubblico collegato in videoconferenza e interagire con i partecipanti, grazie alla “platea virtuale” trasmessa live su un grande face-wall.

ABTG, per prima in Italia, riprenderà quindi i propri corsi in formato livestream.

I CORSI

Tra i corsi già in programma quelli su Commodity, Stralci, Numero1 con Giacomo Bruno, Immobili… sessioni di formazione efficaci come se svolte in presenza, grazie ai “Trainer” di ABTG sul palco virtuale in live streaming, con i quali il pubblico potrà interagire, e ai “Buddy” che seguiranno privatamente i partecipanti in stanze Zoom, per la parte pratica.

Le prime date previste sono:

Commodity LiveStream: 14/15 Novembre 2020

Stralci LiveStream: 28/29 Novembre 2020

“Vogliamo che questo nuovo format sia il miglior modo di fare formazione in Italia che sia mai stato fatto prima e vogliamo che i professionisti che si rivolgono alla nostra azienda facciano parte di questo incredibile cambiamento insieme a noi”: questo l’intento di Alfio Bardolla – Founder&Ceo ABTG spa

