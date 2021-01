Andrea Consoli e sua moglie Erica. “Cooking Classes in Rome Online”

Chef Andrea has always been a familiar face in the kitchen for many years. Over the past 10 years he has run a small cooking school in Trastevere- Rome welcoming people, travelers, friends and families from all over the world.

Questa è la storia due persone. È una storia di passione, imprenditoria, successo, riadattamento forzato e ripartenza, tutto legato insieme da un unico filo conduttore: la cucina. Andrea Consoli e sua moglie Erica sono due chef. Lui romano e lei statunitense, si sono conosciuti cucinando.

Qui il link al loro sito.

Delicious traditional Saltimbocca

About this Event. Join us in this class to prepare and cook a traditional Roman dish: saltimbocca alla Romana. A small cut of meat seasoned with prosciutto and sage that will "jump in your mouth". Don't forget your glass of wine!

Date And Time Online Event Tue, Feb 2, 2021, 11:00 PM – Wed, Feb 3, 2021, 12:00 AM CET

La cucina italiana per stranieri

E sulla scia della cucina la loro vita è andata avanti sia nel lavoro sia nel privato, dando luce a tre figli e una sorprendente scuola di cucina tra i sampietrini di Trastevere; una scuola speciale, un po’ sui generis, perché sfruttando le caratteristiche dei due chef per quindici anni ha insegnato agli stranieri la cucina italiana, ma quella vera, proprio come la facciamo qui in Italia. La scuola Cooking Classes in Rome, data questa peculiarità unica, ha avuto molto successo e per tre lustri ha insegnato con grandissimo successo con lezioni in presenza soprattutto a studenti provenienti dagli Stati Uniti.

Il 2020. Arriva la pandemia

Poi, con l’arrivo del 2020, la pandemia, le restrizioni, la chiusura dei luoghi pubblici e di aggregazione. La scuola di Andrea ed Erica non può riaprire in presenza.

Invece di cedere alla disperazione, i due chef si sono rimboccati le maniche e hanno osservato la realtà che li circondava: hanno visto che nel panico generalizzato del difficilissimo primo lockdown di marzo 2020, la cucina aiutava le persone a distrarsi e ad alleggerire la giornata, anche per quelle persone alle quali la cucina non era mai interessata più di tanto. E allora si sono dati da fare.

Innovazione. Una scuola online. In inglese

Sull’onda di questa intuizione, in un momento in cui la digitalizzazione è diventata fondamentale per comunicare e sentirsi più vicini al prossimo, oltre che rimanere sani di mente e continuare a svolgere le proprie attività in sicurezza, Andrea ed Erica hanno trasformato la loro scuola in una scuola online.

È così che è nato Cooking Classes in Rome Online, il sistema di lezioni online di cucina italiana per stranieri che gli Chef tengono in lingua inglese, in diretta streaming serale, per stare al passo col fuso orario d’oltreoceano.

La scuola - Cooking Classes in Rome LIVE

http://www.cookingclassesinrome.com

Chef Andrea has always been a familiar face in the kitchen for many years. Over the past 10 years he has run a small cooking school in Trastevere- Rome welcoming people, travelers, friends and families from all over the world to gather and enjoy their time over learning how to make great Italian food. He loves teaching traditional cooking and keeping the ingredients fresh. Chef Andrea loves being able to bring a little bit of Rome to your home!

