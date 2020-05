Anpal. La campagna social per SELFIEmployment oggi in diretta fb e youtube

Covid-19 non è riuscito a frenare la ricerca di un lavoro e la voglia di fare impresa in Italia.

Anpal lancia una nuova campagna di comunicazione rivolta ai NEET e firmata dagli studenti dello IED. La campagna di comunicazione social verterà sui progetti SELFIEmployment e Yes I Start Up.

Anpal

Anpal è l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Promuove il diritto al lavoro, alla formazione e alla crescita professionale delle persone, coordina la rete nazionale dei servizi per il lavoro, è responsabile del sistema informativo del mercato del lavoro. Anpal è presente con i propri account ufficiali su Facebook, Twitter, Linkedin e Youtube.

Gli account social di Anpal rappresentano uno spazio di interazione, ascolto e condivisione dedicato alle persone. I contenuti pubblicati dall’Agenzia sui social network hanno la finalità di informare cittadine e cittadini, operatrici e operatori e soggetti istituzionali riguardo l’attività di Anpal, i suoi servizi, le opportunità in Europa, gli eventi e le notizie legate alle politiche attive del lavoro.

Garanzia Giovani

Le iniziative, targate Garanzia Giovani, sono strumenti concreti per favorire l'imprenditorialità giovanile: SELFIEmployment è un fondo di micro-finanziamenti senza interessi né garanzia, per la creazione e l’avvio di attività imprenditoriali e Yes I Start Up è un corso di formazione che fornisce le competenze per trasformare un’idea imprenditoriale in realtà.

La campagna social

La nuova campagna avrà una linea grafica e testi nuovi creati da un gruppo internazionale di studenti dello IED di Milano. Il suo punto di forza è proprio il coinvolgimento dei giovani creativi che parlano ai giovani, per intercettare il target dei Neet che è tra i più complessi da raggiungere.

Si tratta tra l’altro del primo progetto mediatico della pubblica amministrazione realizzato in smart working e approvato in video conferenza.

I relatori

Intervengono: Paola Nicastro (Direttore generale Anpal), Pietro Ferlito (Autorità di gestione Garanzia Giovani, Anpal) e Martina Rosato (Comunicazione, Anpal). Inoltre Daniela Patuzzi (Invitalia), Francesco Verbaro (ENM) e Nicola Patrizi (ENM), Team creativo IED.

Venerdì 29 maggio alle 10:30 l'evento lancio in diretta sulla pagina Facebook di Affari Italiani e sui canali Anpal fb e youtube.

Qui il link alla pagina Facebook di Anpal