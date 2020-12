Bearded Brixia, la beneficenza di Diego Bazoli, “Califfo della Barba Italiana”

---- Trendiest News ---- “La mia barba (90cm!) riscuote molto successo perché attira molta attenzione da parte di uomini, donne ma soprattutto bambini. Sicuramente una rarità vederla per le strade, soprattutto quando propongo la treccia” così si esprime Diego Bazoli, considerato il “Califfo della Barba Italiana”

Intervista di Francesca Lovatelli Caetani a Diego Bazoli

Di tendenza è l'uomo barbuto, più selvaggio rispetto all'uomo che andava di moda alcuni anni fa, secondo te perché?

“La barba, per quanto mi riguarda, dà un’immagine più ferma e in certi casi autoritaria. È sicuramente un tratto distintivo che non passa inosservato!"

Tutto è nato casualmente nel 2016: grazie ai social è stato avvicinato da un curatore d'immagine che prima lo ha inserito come “modello” barbuto per un azienda al Cosmoprof di Bologna, poi nello stesso anno gli chiese di partecipare alla Barba dell’anno che si disputava a Cosenza e tornò vincitore.

“La mia particolarità una velocissima crescita del pelo facciale, il primo titolo appunto arrivò con 18 cm di barba”. Sono passati 6 anni da quella vittoria , nel frattempo è diventato vice campione europeo (2018 a tel aviv israele , terzo classificato in olanda 2018 , quinto al mondiale di Anversa Belgio 2019 e campione in Argentina nel marzo 2020) .

Sei anche molto attento al sociale...

Diego Bazoli

“Gli eventi di beneficenza che propongo con i Bearded Brixia sono principalmente due, l’evento nazionale di barba e baffi “Brescia che barba”, che si svolge ogni anno, a febbraio e l’evento sportivo nel quale interagiamo con società bresciane. Quest’anno siamo riusciti a devolvere in beneficenza € 7.000, precisando che siamo partiti autofinanziandoci”.

Come curi la tua barba?

“Sono particolarmente pratico, utilizzo un balsamo per capelli come shampoo, che mi serve per ammorbidire il pelo e districare i nodi. Nonostante in commercio ci siano tanti oli da barba con milioni di profumazioni, io preferisco utilizzare l’olio di argan di Azbane, che nutre il pelo e ammorbidisce la pelle”.

Uomo barbuto sempre piaciuto?

“Uomo barbuto sempre piaciuto non lo so, posso solo dire che faccio impazzire le donne a cui piace la barba (90 centimetri) , sono in pratica il rocco siffredi della barba"

Sito internet www.diegobazoli.com

Instagram therealbazzo

Facebook diego bazoli

Tik tok Bazzothereal