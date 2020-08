Bocconi, Econometric Society e 4.500 economisti. Un grande congresso online

Con 4.500 partecipanti provenienti da 80 nazioni, 1.300 presentazioni ed oltre 300 sessioni, l’Econometric Society and Bocconi University Virtual World Congress è il più grande congresso al mondo mai organizzato dagli economisti, il primo completamente online a causa dell’emergenza sanitaria.

Econometric Society

L’Econometric Society, «una società internazionale per il progresso della teoria economica nelle sue relazioni con la statistica e la matematica» secondo la definizione ufficiale, è la più importante associazione di economisti con portata globale. Il World Congress si tiene ogni cinque anni (“meno spesso delle Olimpiadi”, sorride Massimiliano Marcellino, ordinario di econometria alla Bocconi e presidente del comitato organizzatore locale) e la sua assegnazione conferisce prestigio internazionale a chi se lo aggiudica. Si era tenuto in Europa per l’ultima volta nel 2005.

Premi Nobel

Due dei tre Premi Nobel di quest’anno (Esther Duflo e Abhijit Banerjee) saranno tra i relatori. Si tratta di due studiosi di economia dello sviluppo, a conferma dell’ampiezza dei temi di un’agenda che spazia dalla disuguaglianza al climate change, fino alle guerre commerciali, con incursioni metodologicamente rigorose in temi di forte attualità come le discriminazioni razziali o gli effetti delle politiche fiscali e monetarie non convenzionali (in parte imposte dall’emergenza COVID) sui bilanci di famiglie, imprese e governi.

I temi trattati

“Saranno affrontati anche i temi dell’intelligenza artificiale e del machine learning e quello dell’utilizzo dei dati del consumatore”, ricorda Massimiliano Marcellino, “lasciando spazio anche alla voce delle grandi imprese, con rappresentanti di Amazon e Microsoft. Non mancheranno i temi tradizionali dell’econometria, ma l’associazione ha ormai allargato la sua portata a tutta l’economia studiata con rigore metodologico”.

“Il congresso corona una lunga storia di rapporti positivi tra la Bocconi e l’Econometric Society”, afferma il presidente dell’Università, Mario Monti. “Siamo felici di ospitare un programma così ricco e attuale e relatori di così grande prestigio, anche se il non avere i partecipanti a Milano è un grande dispiacere. A febbraio era già tutto pronto, ma poi tutto è cambiato”.

“In un momento in cui la Bocconi sta allargando le proprie aree di interesse alla computer science, alle scienze politiche e ad altro, mantenendo il denominatore comune del rigore del metodo”, conclude il rettore, Gianmario Verona, “ospitare un evento di questo prestigio in collaborazione con un’associazione che grazie al metodo si è affermata nel proprio campo e in quelli correlati sarà una grande esperienza”.

